08:02, 07 Июль 2021 | GMT +6
2 711 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 2 711 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19.
Всего в стране подтверждено 442 291 случай, из них:
в городе Нур-Султан – 799,
в городе Алматы – 299,
в городе Шымкенте – 127,
в Акмолинской области – 126,
в Актюбинской области – 63,
в Алматинской области – 49,
в Атырауской области – 157,
в ВКО – 70,
в Жамбылской области – 35,
в ЗКО – 189,
в Карагандинской области – 395,
в Костанайской области – 53,
в Кызылординской области – 43,
в Мангистауской области – 104,
в Павлодарской области – 118,
в СКО – 42,
в Туркестанской области – 42.