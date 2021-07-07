2 711 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 2 711 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19.

Всего в стране подтверждено 442 291 случай, из них:

в городе Нур-Султан – 799,

в городе Алматы – 299,

в городе Шымкенте – 127,

в Акмолинской области – 126,

в Актюбинской области – 63,

в Алматинской области – 49,

в Атырауской области – 157,

в ВКО – 70,

в Жамбылской области – 35,

в ЗКО – 189,

в Карагандинской области – 395,

в Костанайской области – 53,

в Кызылординской области – 43,

в Мангистауской области – 104,

в Павлодарской области – 118,

в СКО – 42,

в Туркестанской области – 42.