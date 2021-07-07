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    08:02, 07 Июль 2021 | GMT +6

    2 711 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 2 711 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19.

    Всего в стране подтверждено 442 291 случай, из них:

    в городе Нур-Султан – 799,

    в городе Алматы – 299,

    в городе Шымкенте – 127,

    в Акмолинской области – 126,

    в Актюбинской области – 63,

    в Алматинской области – 49,

    в Атырауской области – 157,

    в ВКО – 70,

    в Жамбылской области – 35,

    в ЗКО – 189,

    в Карагандинской области – 395,

    в Костанайской области – 53,

    в Кызылординской области – 43,

    в Мангистауской области – 104,

    в Павлодарской области – 118,

    в СКО – 42,

    в Туркестанской области – 42.

    Теги:
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