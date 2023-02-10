2,6 трлн тенге выделят на реализацию проекта «Комфортная школа» в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – 2, 6 трлн тенге выделят на реализацию проекта «Комфортная школа». В течение трех лет на эти средства планируется построить 401 школу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Есть три способа реализации проекта «Комфортная школа»: через бюджетное финансирование, ГЧП, третий – когда организация или бизнес может на своем участке построить и продать государству школу. В данный момент мы реализуем через бюджетные инвест-проекты.

500 млрд тенге будут выделены из республиканского бюджета, остальные 1 трлн 100 млрд тенге - из Национального фонда. Общая сумма - 2, 6 трлн тенге, из них на строительство направят 2,4 трлн тенге, 200 млрд тенге – на содержание построенных школ», - сказал журналистам председатель правления АО «SK-Construction» Маулен Айманбетов.

По проекту «Комфортная школа» будет построена 401 школа в течение трех лет. По его словам, посредством строительства комфортных школ, планируется закрыть проблему аварийных, трехсменных школ.