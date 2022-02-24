2 566 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 2 566 человек выздоровели в Казахстане от коронавирусной инфекции за сутки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

в городе Нур-Султане - 119,

в городе Алматы - 405,

в городе Шымкент - 426,

в Акмолинской области - 250,

в Актюбинской области - 79,

в Алматинской области - 222,

в Атырауской области - 44,

в ВКО - 22,

в Жамбылской области - 36,

в ЗКО - 102,

в Карагандинской области - 66,

в Костанайской области - 78,

в Кызылординской области – 11,

в Мангистауской области - 26,

в Павлодарской области - 488,

в СКО - 182,

в Туркестанской области - 10.

Всего в стране выздоровело 1 261 996 человек от COVID-19.