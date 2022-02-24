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2 566 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане за сутки
24 Февраля 2022 08:15
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 2 566 человек выздоровели в Казахстане от коронавирусной инфекции за сутки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.
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в городе Нур-Султане - 119,
в городе Алматы - 405,
в городе Шымкент - 426,
в Акмолинской области - 250,
в Актюбинской области - 79,
в Алматинской области - 222,
в Атырауской области - 44,
в ВКО - 22,
в Жамбылской области - 36,
в ЗКО - 102,
в Карагандинской области - 66,
в Костанайской области - 78,
в Кызылординской области – 11,
в Мангистауской области - 26,
в Павлодарской области - 488,
в СКО - 182,
в Туркестанской области - 10.
Всего в стране выздоровело 1 261 996 человек от COVID-19.
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