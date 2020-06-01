2 500 автомобилей и 23 тысяч человек в сутки сможет пропускать погранпункт «Кордай»

ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Жамбылской области продолжается реконструкция пограничного пункта пропуска «Кордай» на границе с Республикой Кыргызстан. Уже в следующем году пропускная способность «Кордая» увеличится до 2 500 автомобилей и 23 тысяч человек в сутки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

Проектом предусмотрена масштабная реконструкция существующей проезжей части протяженностью 137 метров с восемью полосами движения, пропускных терминалов, КПП, здания пограничной службы и других прилегающих объектов пункта пропуска.

Кроме того, в этом году специалистам предстоит выполнить работы по строительству нового инспекционно-досмотрового комплекса для быстрого досмотра. На сегодняшний день мобилизована вся необходимая техника и строительные материалы. В реализации объекта участвуют 127 человек и задействовано 15 единиц техники. Площадь реконструкции пунтка пропуска составляет 3,5 га.

Генеральным подрядчиком проекта является ТОО «Дорстрой». Технический надзор осуществляет ТОО «Алматы Сапа Инжиниринг». Автор проекта – ТОО «Синтез».

В самый разгар дорожно-строительного сезона пункт пропуска «Кордай» функционирует только для пешеходов с 6:00 до 24:00 часов. Пропуск автотранспорта осуществляется через близнаходящиеся пункты «Карасу», «Сортобе» и «Аухатты». Подъездные дороги к пунктам находятся в хорошем состоянии. Работы планируется завершить до конца текущего года.