2,5 тысячи квартир сдадут в эксплуатацию в Жамбылской области до конца года

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Аким Жамбылской области Нуржан Нуржигитов на брифинге в СЦК отметил, что в регионе поэтапно решается жилищный вопрос. Особой популярностью среди жителей области пользуется программа «Әулиеата жастары», строятся дома также по методу асара. В целом до конца текущего года в эксплуатацию будут сданы 2564 квартиры, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В регионе, в том числе в областном центре, поэтапно решается жилищный вопрос. В районных центрах и городе Таразе строятся новые массивы и микрорайоны. В целом, с начала года введено в эксплуатацию 155,1 тысячи кв. метров жилья, до конца года планируется ввести 698,7 тысячи кв. метров жилья. Сегодня ведется строительство 74 жилых домов на 3929 квартир стоимостью 13,2 млрд тенге. Из них в этом году будут сданы 45 домов на 2564 квартиры», - сказал на брифинге в СЦК Нуржан Нуржигитов.

Глава региона также отметил, что среди населения особую популярность получила программа «Әулиеата жастары», которая помогает решить жилищный вопрос молодых семей. В 2022 году из средств местного бюджета выделено 500 миллионов тенге, на которые удалось обеспечить жильем 40 молодых семей. В этом году на реализацию программы «Әулиеата жастары» будут направлены 2 млрд тенге, жильем будут обеспечены 140 семей.

«Жамбылцы чтят традиции предков, помогая своим ближним, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Односельчане объединяются и строят дома малоимущим и многодетным семьям, инвалидам по методу асара. Благодаря проекту «Асарлатып үй салу» с 2020-го по 2022 год новоселье отпраздновали 338 семей. В области в текущем году в рамках проекта построят 105 домов. В текущем году будут капитально отремонтированы 44 многоквартирных жилых дома на сумму 3,3 млрд тенге. Во дворах 42 многоквартирных жилых домов будут построены игровые площадки», - отметил Нуржан Нуржигитов.

В этом году также предусмотрена реализация 77 инфраструктурных проектов на 1 млрд тенге, выдача 869 земельных участков и приобретение 797 квартир для многодетных семей и социально уязвимых слоев населения на сумму 7,6 млрд тенге.