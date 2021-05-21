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2,5 тысячи человек с «красным» статусом выявило приложение  Ashyq

21 Мая 2021 12:23
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2,5 тысячи человек с «красным» статусом выявило приложение  Ashyq

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Более 2,5 тысяч человек с «красным» статусом выявило приложение Ashyq. Об этом сообщил директор департамента цифровых решений МЦРИАП Бекболат Молдабеков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«По стране выявлено более 2,5 тысяч человек с «красным» статусом. То есть, это те люди, которые болеют, у них есть положительный ПЦР-тест. Они об этом знали, но при этом пытались улететь либо войти в кафе, то есть, цифры на самом деле внушительные. 2,5 тысяч человек пытались войти в заведение, где люди сидят, есть скопление», - рассказал представителям СМИ Бекболат Молдабеков.

«При любом бизнесе мы разработали алгоритм. Когда вы сканируете или вводите ИИН, данные моментально передаются в базу Минздрава и запрашивают статус по ПЦР-тесту», - добавил Б. Молдабеков.

В то же время по Нур-Султану 50 пассажирам отказано в полете из-за «красного» статуса.

Ранее сообщалось, что инфицированного коронавирусом выявили в торговом центре с помощью Ashyq в СКО.


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Автор:

Арайлым Мұрат

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