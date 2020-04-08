2,5 млрд тенге из республиканского бюджета выделены на приобретение семян и саженцев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 2,5 млрд тенге из республиканского бюджета выделены на приобретение 30 тысяч тонн семян и элитных саженцев. Об этом на онлайн пресс-конференции заявил первый вице-министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Особо важным является вопрос заготовки семян и их качественные характеристики. На сегодня засыпано порядка 2,5 млн тонн семян, что обеспечивает полную потребность в семенном материале. 95% соответствуют кондициям первого и второго класса посевного стандарта. В местных бюджетах областей на субсидирование развития семеноводства предусмотрено 11,3 млрд тенге, дополнительно из средств республиканского бюджета выделено 2,5 млрд тенге на приобретение около 30 тысяч тонн семян и элитных саженцев», - пояснил первый вице-министр сельского хозяйства.

Айдарбек Сапаров отметил, что особо важную роль для получения высокого урожая играет применение удобрений.

«На 2020 год в местных бюджетах областей предусмотрено 23,3 млрд тенге, что позволит приобрести порядка 480 тысяч тонн минеральных удобрений, что больше на 80 тысяч тонн, чем в прошлом году. Для этого из республиканского бюджета дополнительно выделены средства в объеме 2,8 млрд тенге. На субсидирование пестицидов в местных бюджетах областей на 2020 год предусмотрено 31,4 млрд тенге, что позволит просубсидировать около 15 млн литров пестицидов», - рассказал вице-министр.

По его словам, из республиканского бюджета на субсидирование пестицидов выделены дополнительные средства в объеме 5,6 млрд тенге на приобретение аграриями 1,6 млн литров.

«Хотелось бы отметить, что впервые субсидироваться будут не только гербициды, но и другие пестициды: это фунгициды и инсектициды. В целом это позволит обеспечить фитосанитарную безопасность посевов», - добавил Айдарбек Сапаров.