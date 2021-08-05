2,5 млн саженцев саксаула высадили в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - По пути в международный аэропорт города Туркестана сейчас уже высажено до 2,5 млн. саженцев саксаула на общей площади более чем 1700 га. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Туркестанской области.

Также на 2500 га земли посеяны 20 тысяч кг семян саксаула. А на площади более 400 га высажено около 125 тысяч саженцев лиственных деревьев. Кроме того, вдоль трассы Кентау на более 600 гектарах земли были посажены 500 тысяч различных лиственных деревьев.

В целях создания «зеленого пояса» на территории города Туркестана увеличивается количество высаженных лесных культур. Аким области Умирзак Шукеев ознакомился с ходом работ по созданию «зеленого пояса». Руководителям отрасли дали время устранить ряд недостатков, связанных с экологическим озеленением.

Глава региона отметил, что 7700 гектаров высаженной зелени превращаются в зеленые насаждения. Они и будут защищать от жары и порывистого ветра. Ответственным за «зеленый пояс» поручено обратиться за помощью к квалифицированным специалистам по уходу за саженцами. Также необходимо усовершенствовать систему полива.

По данным специалистов отрасли, приживание саженцев лиственных пород в среднем составляет 65-70%, саксаула -35-45%. Основная причина такой статистики - различные погодные условия (с весны - жара, постоянный ветер, неплодородность и засоленность).

В рамках работ по созданию «зеленого пояса» были заключены контракты с подрядчиками, в прошлом году весной и осенью на площади более 1000 га высажены саженцы лиственных деревьев. По итогам осенней переписи в 2020 году урожайность саженцев составляет 23%.

Весной этого года подрядчики высадили саженцы лиственных деревьев на площади более 2 тысяч га и саженцы саксаула на площади 2600 га. Общая площадь посадочной территории составляет около 5 тысяч га. Также при поддержке КГУ «Жасыл Аймак» высажены саженцы лиственных деревьев на площади более 3 тысяч га.



