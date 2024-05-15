2 457 голов скота погибло во время паводков в ЗКО

Созданные в районах Западно-Казахстанской области комиссии установили, что от последствий паводков погибли 2 457 голов скота, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщил замакима ЗКО Калияр Айтмухамбетов, из погибших животных зарегистрировано:

368 голов крупного рогатого скота (в Борлинском, Каратобинском, Сырымском, Теректинском, Байтерекском районах);

96 голов лошадей (в Борлинском, Каратобинском, Сырымском районах);

1 173 головы мелкого рогатого скота (в Борлинском, Каратобинском, Сырымском, Теректинском, Байтерекском районах);

116 голов свиней (в Байтерекском, Борлинском районах);

138 голов домашней птицы (в Каратобинском, Теректинском, Байтерекском районах).

По словам замакима области, ветеринарные специалисты совместно с местными акиматами уничтожили туши животных путем сжигания на месте.

— При расчете компенсаций было предусмотрено 187 миллионов 491,1 тысячи тенге. Из этой суммы 140 миллионов 162,1 тысячи тенге были запланированы на апрель, 47 миллионов 329 тысяч тенге на июнь. Все же выплаты будут производиться и в мае. На сегодня по 141 заявлению акиматы районов выплатили за 1 тысячу голов (177 голов КРС, 671 голова МРС, 46 голов лошадей, 54 головы свиней, 52 головы домашней птицы) 126 миллионов 912,4 тысячи тенге компенсаций, — сказал К.Айтмухамбетов.

По его словам, в ходе спасательных работ во время наводнения были перегнаны в безопасные места 7 626 голов скота: 2 692 головы КРС, 3 082 головы МРС, 1 847 голов лошадей и 1 верблюд.

В настоящее время в области продолжаются работы по возмещению ущерба от наводнения.

Напомним, ранее сообщалось, что в ЗКО начата работа по восстановлению 456 жилых домов.