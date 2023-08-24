2,4 трлн тенге потратят на строительство новых школ в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В рамках нацпроект «Комфортная школа» в Казахстане за два года построят 369 школ нового формата, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Национальный проект нацелен на ликвидацию аварийных школ, трехсменного обучения и дефицита ученических мест.

Как сообщили в Правительстве, в рамках проекта запланировано строительство 369 современных школ нового формата на 740 тысяч ученических мест. 205 объектов образования возведут в городах, в селах – 164.

Завершение строительства 217 зданий запланировано на 2024 год, еще 152 – на 2025 год.

В общей сложности на реализацию проекта по строительству школ выделят 2,4 трлн тенге.