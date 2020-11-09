2,4 млн квадратов жилья сдадут в Алматы в этом году

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев ознакомился с ходом строительства жилья, школ и детских садов по городу. По итогам года в Алматы планируется сдать порядка 2,4 млн кв.м жилья, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В своем аккаунте в Instagram аким Алматы Б. Сагинтаев рассказал о ходе строительства многоквартирных жилых комплексов по программе «Нұрлы жер».

«Жилищное строительство показывает хорошую динамику. По итогам года планируем сдать по всем направлениям 2 396 тыс. кв. м жилья, что почти на 300 тыс. кв. м больше, чем в 2019 году», - написал аким мегаполиса.

По его данным, масштабное строительство развернуто в «Новом Алматы». По программе «Нұрлы жер» в Наурызбайском районе возводится ЖК «Алма сити» на 127 многоквартирных домов общей площадью 217 840 кв. м. В текущем году будет сдано 100 домов, остальные – в следующем.

До конца года будет сдан ЖК «Нұрлы дала» на 8 домов площадью 27 371 кв. м. В Алатауском районе строится ЖК «Мадениет» на 22 дома площадью 43 620 кв. м, 16 домов будут сданы до конца года. Оставшиеся – в следующем. Эти микрорайоны застраиваются комплексно, предусмотрены объекты социального назначения.

В целом, в 2020 году планируется построить 2 396 тыс. кв. м жилья, в том числе коммерческое – 1 591 тыс. кв. м, или 17 420 квартир, за счет средств госбюджета – 290 тыс. кв. м, или 5 206 квартир, ИЖС – 510 тыс. кв. м, или 2 062 дома, общежития – 4,6 тыс. кв. м.

Кроме того, аким Алматы проверил темпы строительства школ. Дефицит мест в школах – один из главных вопросов, поднимаемых горожанами. В Ауэзовском районе, в мкр Жетысу-2 к школе №117 возводится пристройка на 900 мест. В Наурызбайском районе на территории школы №186 возводятся пристройка на 513 ученических мест и детский сад на 120 мест.

«В целом, к началу следующего учебного года планируем сдать 17 пристроек к школам на 8 818 мест. До конца 2021 года – 8 школ на 12 600 мест в Алатауском, Наурызбайском, Турксибском районах», – написал Б. Сагинтаев.

Также аким города посетил строительную площадку в мкр Калкаман, где продолжается возведение нового корпуса приемного покоя ГБ №7 на 48 коек. В Алмалинском районе завершено строительство пристройки к колледжу моды и дизайна на 80 мест.

«По всем объектам поручил контролировать качество работ и соблюдение сроков сдачи в эксплуатацию. Необходимо позаботиться о благоустройстве территорий, подъездных дорог и своевременной поставке оборудования», - подчеркнул аким Алматы Б. Сагинтаев.