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2 243 человека выздоровели от коронавируса в Казахстане за сутки
22 Февраля 2022 08:15
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане 2 243 человека выздоровели от коронавирусной инфекции за сутки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.
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в городе Нур-Султане - 263,
в городе Алматы - 565,
в городе Шымкент - 0,
в Акмолинской области - 118,
в Актюбинской области - 164,
в Алматинской области - 152,
в Атырауской области - 92,
в ВКО - 23,
в Жамбылской области - 16,
в ЗКО - 7,
в Карагандинской области - 68,
в Костанайской области - 101,
в Кызылординской области – 12,
в Мангистауской области - 15,
в Павлодарской области - 636,
в СКО - 7,
в Туркестанской области - 4.
Всего в стране выздоровело 1 256 284 человека от COVID-19.
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