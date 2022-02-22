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2 243 человека выздоровели от коронавируса в Казахстане за сутки

22 Февраля 2022 08:15
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2 243 человека выздоровели от коронавируса в Казахстане за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане 2 243 человека выздоровели от коронавирусной инфекции за сутки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

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в городе Нур-Султане - 263,

в городе Алматы - 565,

в городе Шымкент - 0,

в Акмолинской области - 118,

в Актюбинской области - 164,

в Алматинской области - 152,

в Атырауской области - 92,

в ВКО - 23,

в Жамбылской области - 16,

в ЗКО - 7,

в Карагандинской области - 68,

в Костанайской области - 101,

в Кызылординской области – 12,

в Мангистауской области - 15,

в Павлодарской области - 636,

в СКО - 7,

в Туркестанской области - 4.

Всего в стране выздоровело 1 256 284 человека от COVID-19.


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#Минздрав РК   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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