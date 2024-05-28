2 180 тонн гуманитарной помощи поступило в ЗКО

В Западно-Казахстанской области оказывается всесторонняя поддержка жителям, пострадавшим от паводка, передает корреспондент агентства Kaziform.

Как сообщил председатель комиссии по приему гуманитарной и финансовой помощи жителям области, ее хранению и распределению Ербол Салыков на брифинге Региональной службы коммуникаций, инициативу по распределению гуманитарной помощи поддержали депутаты областного маслихата, известные предприниматели, крупные компании и соотечественники.

По словам Е.Салыкова, комиссия была создана решением акима области от 5 апреля текущего года, после того, как было введено чрезвычайное положение.

Гуманитарная и благотворительная помощь поступала из регионов страны и соседних государств. В том числе, была доставлена из городов Астаны, Алматы, Шымкента, Туркестана, Балхаша, из области Жетысу, Алматинской, Туркестанской, Кызылординской областей, братских стран - Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Дагестана. Также активно оказывают помощь казахстанские благотворительные фонды «BIZBIRGEMIZ», «ASAR UME», «Qaracet ENGINEERING», «Dauletten», Национальная комиссия по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК, политические партии, общественные организации.

- С 5 апреля в область поступило 2 180 тонн гуманитарной помощи, из них 1 040 тонн – продовольствие, 772 тонны – строительные материалы, 360 тонн – хозяйственно-бытовые, гигиенические средства, постельные принадлежности, лодки, инструменты, 8 тонн – лекарства, медицинское оборудование. Через областной штаб распределено 1 420 тонн. 10 500 семьям выданы продовольственные корзины. В соответствии с решением областной комиссии, выдана гуманитарная помощь комиссиям города Уральска, Борлинского, Теректинского, Сырымского, Каратобинского, Байтерекского, Акжайыкского районов, а также оперативно-спасательному отряду департамента по чрезвычайным ситуациям ЗКО, департаменту полиции ЗКО, – сказал Е.Салыков.

По его словам, в регионе для приема финансовой помощи и ее распределения определен частный фонд «Акжайык». На сегодняшний день в фонд поступило от 685 физических и юридических лиц 517 миллионов тенге.

Ранее сообщалось, что до конца текущей недели в ЗКО полностью возместят ущерб владельцам погибшего скота.