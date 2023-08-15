2,1 трлн тенге составил объем валовой продукции АПК по итогам первого полугодия

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На 3,2% увеличился объем валовой продукции сельского хозяйства по итогам первого полугодия 2023 года и составил 2,1 трлн тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на министерство сельского хозяйства РК.



Рост обеспечен в основном за счет увеличения на 3,3% объемов производства продукции животноводства. В Казахстане на 4,5% больше стали производить мяса (1 млн тонн в живом весе) и на 2,9% молока (3,2 млн тонн).

С начала года наблюдается рост численности скота и птицы. К примеру, поголовье КРС увеличилось на 3,7% и составило 10,3 млн голов, овец и коз – на 3,4% до 27,4 млн голов, лошадей – на 8,4% до 4,4 млн голов, птицы – на 1,2% до 49,9 млн голов.

Продукции растениеводства произведено на сумму 79,3 млрд тенге. Производство продуктов питания за указанный период выросло на 5,3% в денежном эквиваленте - 1,5 трлн тенге.

Кроме того, выросли объемы выпуска овощных консервов на 21,1% (с 8,1 тыс тонн до 9,8 тыс тонн), сливочного масла на 18,2% (с 12,4 тыс тонн до 14,6 тыс. тонн), растительного масла на 7,6% (с 315,9 тыс тонн до 339,7 тыс тонн), сахара на 5,7% (с 148,9 тыс тонн до 157,5 тыс тонн), колбасных изделий на 4,9% (с 30,6 тыс тонн до 32,1 тыс тонн), молока обработанного на 3,3% (с 287 тыс тонн до 296,6 тыс тонн), муки на 0,4% (с 1 604,1 тыс тонн до 1 610,3 тыс тонн).

Сохраняется устойчивая тенденция притока инвестиций в основной капитал сельского хозяйства и производства продуктов питания.

Объем капиталовложений в сельское хозяйство увеличился на 22,1% и составил 432,8 млрд тенге, в производство продуктов питания на 13,4% достигнув 62,5 млрд тенге.

За 5 месяцев экспорт продукции АПК составил 2,3 млрд долларов, что на 5,6% больше аналогичного периода прошлого года. Доля переработанной продукции в общем объеме экспорта составила 40%.