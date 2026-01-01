1 января. Календарь Казинформа «Даты. События»

ДАТЫ

Новый год

1 января первым днем года впервые официально установил римский государственный деятель Юлий Цезарь, который ввел в 46 г. до н. э. юлианский календарь.

День мира. День всемирных молитв о мире

8 декабря 1967 года римский папа Павел VI установил новый праздник, Всемирный день мира (у католиков День всемирных молитв о мире), который было принято отмечать в первый день каждого нового года. 17 декабря 1969 года Генеральная Ассамблея ООН провозгласила Всемирный день мира официальным праздником, во время которого верующие призывают Бога прекратить все войны и ниспослать людям мир на Земле.

СОБЫТИЯ

В 1897 году в целях сбора статистических данных по Жетысуской области был создан Жетысуский областной статистический комитет. Одним из первых мероприятий, проведенных организацией, стала однодневная перепись жителей Верного, Большой и Малой алматинской станций.

В 1904 году началось движение поездов по железной дороге Оренбург — Ташкент. 1 апреля 1906 года она была полностью сдана в эксплуатацию. Протяженность дороги, проходящей по территории Казахстана, в настоящее время составляет 1 600 километров.

В 1931 году в постоянную эксплуатацию была сдана Туркестано-Сибирская магистраль. Турксиб соединил Среднюю Азию с районами Сибири, повлияв на подъем экономики.

В 1966 году впервые начало вещание радио «Шалкар». Это структурное подразделение Казахского радио, которое вещает исключительно на государственном языке. Основная концепция радио «Шалкар» — сохранение и развитие духовного наследия казахского народа. В музыкальном плане радио «Шалкар» транслирует народные казахские песни, ретро-песни и лучшие композиции современных популярных казахских исполнителей.

В 1980 году на базе архитектурного и инженерно-строительного факультетов Казахского политехнического института и Алматинского филиала Всесоюзного заочного инженерно-строительного института был образован Алматинский архитектурно-строительный институт (с 1992 года — Казахская государственная архитектурно-строительная академия).

В 1992 году был создан КИМЭП — Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования. КИМЭП — лауреат премии «Платиновый Тарлан», лидер высшего образования в Казахстане и Центральной Азии, осуществляющий подготовку специалистов по международным стандартам.

В 1993 году были установлены дипломатические отношения между Казахстаном и Чехией.

Чехия — небольшая страна в самом центре Европы, окруженная Германией, Польшей, Австрией и Словакией. Площадь — 78,9 тыс. кв. км. Столица — Прага. Валюта — чешская крона. Официальный язык — чешский. Глава государства — президент, избираемый всенародными прямыми выборами.

В 1995 году в Казахстане были введены новые паспорта и удостоверения личности, постепенно заменившие советские паспорта в красной обложке.

В 2003 году начала функционировать специальная экономическая зона «Морпорт Актау».

Территория СЭЗ «Морпорт Актау» состоит из шести отдельных земельных участков, общая площадь которых равна 2000 гектаров. На территории СЭЗ действует особый правовой режим, согласно которому предприятия, осуществляющие деятельность в рамках СЭЗ, освобождаются от уплаты налоговых и таможенных платежей.

В 2009 году Казахстан вошел в состав «тройки» председателей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

«Тройка» является важным инструментом координации действий и среднесрочного планирования в военно-политическом, экономико-экологическом и гуманитарном измерениях деятельности организации. Это орган, который обеспечивает преемственность в деятельности организации и консультирует действующего председателя. Наряду с этим Казахстан приступил к председательствованию в Средиземноморской контактной группе (СМКГ) ОБСЕ по сотрудничеству. В рамках сотрудничества предусматривается добровольное применение странами-партнерами принципов и обязательств ОБСЕ.

В 2013 году Казахстан стал первой страной в Центральной Азии, запустившей общеэкономическую систему эмиссии выбросов углекислого газа для ограничения выбросов от своих крупнейших эмитентов в энергетическом, угольном, нефтегазовом секторах.

В 2017 году Казахстан официально вступил в права непостоянного члена Совета безопасности Организации Объединенных Наций, появился еще один казахстанский флаг в штаб-квартире ООН. Первое заседание с участием всех 15 членов Совбеза состоялось 3 января.

В 2018 году впервые в истории Казахстан принял председательство в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций.

Председательство в СБ ООН имеет высокий международный статус в силу того, что СБ может принимать решения, касающиеся принудительных мер, экономических санкций или коллективных военных действий. Согласно Уставу ООН, СБ несет главную ответственность за поддержание мира и международной безопасности, и подчиняться его решениям обязаны все страны-члены ООН.

В 2019 году в Казахстане начал действовать единый совокупный платеж (ЕСП) для неформально занятых граждан.

Уплачивая ЕСП, неформально занятые могут участвовать в системе обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) и получить доступ к медицинским услугам, неограниченным по сумме и видам, с правом выбора медицинского учреждения. Помимо этого, они участвуют в накопительной пенсионной системе и получают базовую пенсионную выплату в зависимости от стажа участия в системе. Они также получат социальные выплаты в случаях утраты трудоспособности, потери работы, потери кормильца, беременности и родов, усыновления или удочерения ребенка, ухода за ребенком до одного года.

В 2020 году мировое издание National Geographic, на страницу которого в Instagram подписаны 128 млн человек со всех стран мира, опубликовало подборку фотографий новогодних салютов из разных уголков мира. В нее вошел и снимок моста в столице Казахстана на реке Есиль. Фото сделал знаменитый американский фотограф Джордж Штайнмец (George Steinmetz). Фейерверк в ночь на 1 января с набережной реки Есиль, на территории Ботанического сада, в сквере на пересечении проспекта Абылай-хана и улицы Пушкина начался в 00:00 по местному времени и продлился 7 минут. Высота фейерверка — 210 метров, ширина — 250 метров. С каждой точки было выпущено от 3,5 до 4 тыс. выстрелов.

В 2021 году в Казахстане была внедрена трехзвенная модель уголовного процесса с четким разделением полномочий. Теперь прокурор будет согласовывать ключевые процессуальные решения, затрагивающие конституционные права участников уголовного процесса.

В 2024 году председательство в ОДКБ перешло к Казахстану. Ранее глава государства Касым-Жомарт Токаев выделил приоритетные направления деятельности Организации. Во-первых, сотрудничество ОДКБ с заинтересованными странами и международными организациями в сфере безопасности. Вторым важным направлением работы было предложено взаимодействие по вопросам военного сотрудничества. В доработке нуждается нормативно-правовая база по вопросам обеспечения оперативного развертывания Коллективных сил ОДКБ, следует продолжить развитие системы подготовки военных кадров и военно-научного потенциала государств — членов ОДКБ.

В 2024 году в соответствии с Указом Главы государства, вступили в силу выплаты детям в рамках проекта «Национальный фонд — детям». Каждый ребенок, участвующий в программе с самого рождения, сможет получить 18 ежегодных выплат в размере по 150-160 долларов США.

В 2024 году руководство Международным фондом спасения Арала перешло к Казахстану. Казахстан нацелен на углубление партнерства как с государствами Центральной Азии, так и другими международными организациями и финансовыми институтами в решении проблем реликтового водоема.

В 2025 году национальная компания «QazaqGaz» начала освоение участка Малдыбай в Жамбылской области. В рамках выполнения поручений Главы государства по расширению ресурсной базы природного газа, дочерняя организация АО «НК QazaqGaz» — ТОО «Разведка и добыча QazaqGaz» — разработала проект разведочных работ, включающий проведение сейсморазведки 2D и 3D, восстановление и освоение ранее пробуренных скважин, а также бурение новых разведочных скважин. Открыты новые залежи газа. Эти мероприятия являются началом освоения участка Малдыбай.

В 2025 году Казахстан официально стал страной-партнером БРИКС. Одним из результатов саммита в Казани стало учреждение категории стран-партнеров БРИКС. Этим государствам были направлены соответствующие предложения. Подтверждения о своей готовности стать государством-партнером БРИКС поступили от Казахстана, а также Белоруссии, Боливии, Индонезии, Кубы, Малайзии, Таиланда, Уганды и Узбекистана. С 1 января 2025 года они официально обрели статус государства-партнера БРИКС.