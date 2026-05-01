1 мая. Календарь Казинформа «Даты. События»

ДАТЫ

Праздник единства народа Казахстана

Праздник отмечается с 1996 года. Он был учрежден Указом Президента Казахстана от 18 октября 1995 года, который закрепил 1 мая как День единства народа Казахстана.

Для страны, в которой проживают представители более 100 национальностей, этот праздник стал одним из самых символичных и любимых.

Всемирный день любви

Был задуман как праздник безусловной любви, которая способствует пониманию и прощению. Был учрежден в 2004 году американской некоммерческой организацией The Love Foundation, основанной в 2000 году с миссией вдохновлять людей любить безоговорочно посредством образования, исследований и благотворительности.

СОБЫТИЯ

В 1923 году был открыт Акмолинский областной историко-краеведческий музей, экспонаты которого знакомят с природой и историей края. В 1970–1995 годы музей пополнился археологическими находками эпохи палеолита, неолита и бронзового века.

В 1998 году открыта новая историко-этнографическая экспозиция, где выставлены произведения традиционного казахского прикладного искусства, в том числе ювелирные изделия, образцы женской и мужской одежды, предметы быта и др.

В 2000 году музей переехал в Кокшетау, так как город стал областным центром Акмолинской области. Первая масштабная реконструкция областного музея была проведена в 2012 году.

В 2019 году с применением новых инновационных технологий проведена реэкспозиция залов музея. Коллекции музея по истории, археологии, этнографии, природе и культуре края в областном музее на сегодняшний день насчитывают свыше 83 000 экспонатов.

В 1925 году была основана областная общественно-политическая газета «Южный Казахстан», издаваемая в городе Шымкенте. Первый выпуск газеты вышел в 1925 году, тогда она называлась «Смычка». Тираж газеты составлял лишь 1,6 тысяч экземпляров.

В 1930 году состоялось открытие Туркестано-Сибирской железной дороги (Турксиб). Общая протяженность магистрали, соединившей Среднюю Азию и Сибирь, составила 1 452 км. По территории Казахстана она проходит от Семея через Алматы до станции Луговая. Строительство началось в 1927 году и завершилось в 1931 году. В работах по возведению этой жизненно важной для региона дороги принимал участие в качестве инженера-строителя видный общественный политический деятель Мухаметжан Тынышпаев.

В 1992 году в Алматы было подписано Соглашение о взаимном содействии и защите инвестиций между Казахстаном и Турцией. Руководителями ряда министерств и ведомств с обеих сторон были подписаны соглашения и протоколы о сотрудничестве в области автомобильного транспорта, авиационного сообщения, культуры, радио и телевидения, подготовки кадров, развития средних и малых предприятий, банковской и кредитной сфер. А также — о содействии турецких фирм в нефтяных разработках в западных регионах Казахстана, сооружении электростанции на газе в Актюбинске, строительстве и реконструкции нефтеперерабатывающего завода на Мангышлаке, реконструкции порта Актау, перевозке казахстанских грузов через Каспийское море в Черное и Балтийское моря.

В 2010 году в день освобождения и объединения Италии на военном кладбище города Триест состоялось торжественное открытие обелиска в память 104 советских солдат «русского батальона» Народно-освободительной Армии Югославии (НОАЮ), в рядах которых сражались 36 казахов, погибших при освобождении северных областей Италии.

Поиск погибших воинов инициировал ветеран войны, казахский писатель Калмукан Исабай. Установка обелиска стала возможной благодаря кропотливой работе посольства Казахстана в Италии, которое в течение четырех лет занималось поиском мест захоронений и имен погибших солдат.

В 2014 году на конкурсе в Силиконовой долине (США) казахстанские разработчики презентовали мобильное приложение для IPad и IPhone о здоровье.

life.beats — помогает людям самостоятельно заботиться о своем здоровье и здоровье близких. Он хранит историю приема лекарств в безопасном защищенном сервере, синхронизированном с облаком.

Впервые за все время его существования, команда предпринимателей из Казахстана прошла отбор в категории HealthTech (использование новых технологий в здравоохранении).

В 2015 году в Алматы приготовили 687 килограммов лагмана и вошли в «Книгу рекордов Гиннесса». Самый большой в мире лагман под названием «Достык» готовили 30 поваров на территории Государственного уйгурского театра драмы и комедии.

На приготовление лапши по традиционному уйгурскому рецепту ушло 300 яиц, 250 кг муки, 12 кг мяса и несколько килограммов овощей. Блюдо готовилось в 12 казанах.

Рекорд зафиксировал представитель Книги рекордов Гиннесса Бенджамин Бекхауз, который отметил, что рекорд попадет в книгу в 2016 году.

В 2018 году в Мангистауской области состоялось открытие новой электростанции, работающей на солнечной энергии, аналогов которой нет в Казахстане.

Солнечная электростанция была построена в селе Батыр Мунайлинского района на площади 36,05 га. Для работы электростанции установили более 8000 солнечных панелей в 39 рядов. Панели произведены в Казахстане из отечественного кремния. Это первый проект подобной электростанции, работающей на солнечных панелях отечественного производства.

В 2019 году студенческая команда Каспийского университета Алматы создала настольную игру «Age of Business» («Эпоха бизнеса»). Проект совмещает элементы бизнес-процессов и викторину с финансовыми, экономическими и инвестиционными вопросами. На реализацию проекта авторы идеи выиграли грант, за который боролись семь студенческих команд из Алматы, Актобе, Караганды и Павлодара.

В 2019 году кинокартина «Амре» (Paris song) получила награды «Лучшее повествовательное кино» и «Лучший актер» на международном фестивале в Ричмонде (США). Кинолента о легендарном казахском теноре Амре Кашаубаеве была снята совместно киностудией «Казахфильм» и компанией «Darplay». Генеральный продюсер картины — Алидар Утемуратов, режиссер — Джефф Веспа (США), оператор — Максим Осадчий (Россия), сценарист — Бенжамин А. ванн дер Вин (США), консультант — Жаркын Шакаримов (автор нескольких книг об Амре Кашаубаеве, заслуженный деятель РК).

В 2023 году в День единства народа Казахстана в историко-культурном комплексе «Көне Тараз» состоялось праздничное мероприятие «Бір шаңырақ астында» (Под одним шаныраком). Этнокультурные объединения представили театрализованные постановки и концертные программы. Для гостей был накрыт «Стол дружбы», где были представлены более 20 национальных блюд. Также были организованы спортивные состязания по қазақ күресі, узбекской кураш, белбеу күресі, самбо, ушу, таэквондо, армрестлингу.

В 2024 году в Алматы на площади Абая состоялся праздничный концерт, посвященный Дню единства народа Казахстана. Праздничная программа началась с церемонии награждения волонтеров, гражданских активистов, представителей Ассамблеи народа Казахстана и других участников борьбы с паводками. Аким Алматы Ерболат Досаев поблагодарил всех активистов, которые приняли участие в сборе и доставке гуманитарной помощи для граждан, пострадавших от паводков. Всего благодарственными письмами были награждены 32 человека.

В 2024 году телеканал Silk Way запустил вещание на турецком языке.

— Вещание на турецком языке увеличит аудиторию канала, который уже представляет контент на 5 языках — казахском, русском, английском, узбекском, киргизском, — отметил Управляющий директор телеканала Jibek Joly/Silk Way Еркежан Кунтуган.

Silk Way — первый национальный спутниковый телевизионный канал, который входит в структуру медиахолдинга страны — Телерадиокомплекса Президента РК.

В 2025 году в день единства народа Казахстана стартовал первый эфир нового радио «Jibek Joly» Телерадиокомплекса Президента РК. На радиоволне вышли ведущие программы Жасулан Айсагали и Дильбар Жумекенова, а также специальные гости эфира — телеведущие Jibek Joly Айгуль Мукей и Ануар Карбозов.

В 2025 году в Астане прошел масштабный Забег Единства — 2025, собравший более трех тысяч участников и став символом здоровой, сплоченной нации. Впервые мероприятие прошло одновременно в 20 регионах страны, где к забегу присоединились сотни жителей. Детские старты, инклюзивные забеги и командные эстафеты объединили казахстанцев всех возрастов и национальностей под девизом: «30 лет единства — 30 лет Ассамблее».

В 2025 году в Алматы приготовили самый длинный лагман в истории Казахстана — 1704 метра. Более 50 человек разных национальностей месили, тянули, варили — не только ради рекорда, но и ради того, чтобы за одним дастарханом отметить силу единства.

В 2025 году в столице Пакистана Исламабаде по инициативе Министерства науки и высшего образования РК состоялись выставка Study in Kazakhstan и форум университетов Казахстана и Пакистана. В рамках форума пять казахстанских университетов подписали меморандумы о взаимопонимании с ведущими вузами Пакистана. Satbayev University и университет NUST договорились об открытии научно-технического центра имени К. Сатпаева на базе NUST. Казахский национальный университет имени аль-Фараби и университет Quaid-i-Azam достигли соглашения по созданию Центра Абая. Также достигнута договоренность по проекту создания двуязычного словаря на казахском и урду языках.