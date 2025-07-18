197 млн тенге долгов по зарплате выплатили работникам в Актау

По информации прокуратуры Мангистауской области, установлено, что в период с января по март 2025 года предприятием не выплачивалась заработная плата 241 работнику, общая сумма задолженности составила 197 млн тенге.

По итогам принятых мер прокурорского надзора защищены конституционные права работников, путем полной выплаты заработной платы перед работниками предприятия.

— Юридическое лицо, допустившее задержку выплаты заработной платы, привлечено к административной ответственности, — добавили в прокуратуре.

Как сообщалось,178 млн тенге зарплаты недополучили работники сферы образования Акмолинской области.