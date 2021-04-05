08:01, 05 Апрель 2021 | GMT +6
1921 заболевшего коронавирусом выявили в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлен 1921 заболевший с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 368,
город Алматы - 611,
город Шымкент - 48,
Акмолинская область - 52,
Актюбинская область - 61,
Алматинская область - 255,
Атырауская область - 103,
Восточно-Казахстанская область - 34,
Жамбылская область - 26,
Западно-Казахстанская область - 105,
Карагандинская область - 88,
Костанайская область - 35,
Кызылординская область - 18,
Мангистауская область - 31,
Павлодарская область - 54,
Северо-Казахстанская область - 20,
Туркестанская область - 12.
Всего в стране выявлено 255 028 заболевших.