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    08:01, 05 Апрель 2021 | GMT +6

    1921 заболевшего коронавирусом выявили в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлен 1921 заболевший с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 368,

    город Алматы - 611,

    город Шымкент - 48,

    Акмолинская область - 52,

    Актюбинская область - 61,

    Алматинская область - 255,

    Атырауская область - 103,

    Восточно-Казахстанская область - 34,

    Жамбылская область - 26,

    Западно-Казахстанская область - 105,

    Карагандинская область - 88,

    Костанайская область - 35,

    Кызылординская область - 18,

    Мангистауская область - 31,

    Павлодарская область - 54,

    Северо-Казахстанская область - 20,

    Туркестанская область - 12.

    Всего в стране выявлено 255 028 заболевших.

    Теги:
    Здравоохранение Главная
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