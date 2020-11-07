+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -4 °С
Алматы: -3 °С
USD 432.43 EUR 512.52
RUB 5.57 CNY 65.33
Скачать
Новости
Вся лента >>>

191 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане за сутки

7 Ноября 2020 08:15
Поделиться:
191 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 191 человек выздоровел от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.

Новости по теме
613 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки
131 человек лечатся от коронавируса в Атырауской области Массовое тестирование на коронавирус в домах престарелых начали во Франции Семь нарушений саннорм выявили в одном из торговых домов Караганды за месяц

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 42

Акмолинская область - 8

Актюбинская область - 1

Атырауская область - 31

Восточно-Казахстанская область - 56

Западно-Казахстанская область - 10

Карагандинская область - 7

Кызылординская область - 13

Павлодарская область - 18

Туркестанская область - 5

Итого выздоровевших в Казахстане - 107530.

Подписывайтесь на наш канал:

#Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
Поделиться:
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив