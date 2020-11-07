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191 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане за сутки
7 Ноября 2020 08:15
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 191 человек выздоровел от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.
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В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 42
Акмолинская область - 8
Актюбинская область - 1
Атырауская область - 31
Восточно-Казахстанская область - 56
Западно-Казахстанская область - 10
Карагандинская область - 7
Кызылординская область - 13
Павлодарская область - 18
Туркестанская область - 5
Итого выздоровевших в Казахстане - 107530.
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