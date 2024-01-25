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    16:41, 25 Январь 2024 | GMT +6

    1909 этнических казахов получили статус кандаса в Астане

    кандас
    Фото: пресс-служба Министерства труда и социальной защиты населения РК

    В Астане в прошлом году статус кандаса получили 1909 человек. Об этом сообщил руководитель управления занятости и социальных программ Илья Скуб на заседании в столичном маслихате, передает корреспондент агентства Kazinform.

    - В 2023 году статус кандаса получили 1909 человек (146,7%) при плане 1301 (мужчин - 997, женщин - 912), в том числе: из Узбекистана – 810, Российской Федерации – 483, КНР – 465, Монголии – 108, Кыргызстана – 20, Туркменистана – 14, Таджикистана – 1, Великобритании – 2, Афганистана – 1,Турции – 2, Украины – 2 и Ирана – 1, - сказал Илья Скуб.

    Он напомнил, что с 1 июля 2023 года была введена функция по выдаче карты «Ата жолы» для этнических казахов, являющихся бизнес-иммигрантами, либо лицами, обладающими востребованными профессиями без потери гражданства. Обладатели карты получают вид на жительство сроком на 10 лет.

    Так, по его данным, в 2023 году выдана 21 карта «Ата жолы»: 7 - бизнес-иммигрантам, 14 - лицам с востребованными профессиями. Среди них этнических казахов из Российской Федерации – 12, Монголии – 4, Туркменистана – 1, Германии - 1, Турции - 1, Австрии - 1, Израиля - 1. Отказано шести этническим казахам.

    Теги:
    Маслихат Соотечественники Регионы Казахстана Регионы Кандасы Астана Общество
    Данира Искакова
    Автор
    Данира Искакова
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