19 января. Календарь Казинформа «Дни рождения»

60 лет назад (1966) родился АЛТЫНБАЕВ Муслим Мухтарович — представитель высшего командования Вооружённых сил Республики Казахстан, генерал-лейтенант.

Фото: inbusiness.kz

Родился в Караганде. Окончил Ставропольское высшее военное авиационное училище летчиков и штурманов, штурман боевого управления (1987); курсы Института Комитета национальной безопасности Республики Казахстан (1995); Военно-дипломатическую академию Министерства обороны Российской Федерации (1998); курсы английского языка Оборонного лингвистического института США (2003); Национальный университет обороны Вооруженных сил США (2004).

Трудовая деятельность: офицер по боевому управлению командного пункта истребительного авиационного полка див. ПВО, штурман наведения пункта наведения, старший штурман наведения группы боевого управления командного пункта корпуса ПВО (1987-1996); слушатель академии (1996-1998); помощник военного атташе Посольства РК в США (1998-2006); заместитель председателя Комитета начальников штаба Министерства обороны РК (2006-2007); начальник главной военной инспекции Министерства обороны РК (2007-2009); первый заместитель командующего — начальник штаба (2009-2010); командующий войсками регионального командования «Астана» Вооруженных сил РК (2010-2013); заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил РК (2013-2016); заведующий отделом военной безопасности и обороны Совета Безопасности РК (2016-2017); заместитель министра обороны Республики Казахстан (2017-2020).

53 года назад (1973) родился МЫРЗАБЕКОВ Аманжол Батырбекович — аким Улытауского района области Улытау.

Фото: Gov.kz

Родился в с. Улытау Улытауского района. Окончил Джамбульский гидромелиоративно-строительный институт, специальность «Инженер-мелиоратор» (1995); Казахстанско-Российский университет, специальность «Юриспруденция» (2013).

Трудовая деятельность: старший помощник начальника 1-го отдела Жездинского районного комиссариата (1995); помощник акима, главный специалист, заведующий отделом аппарата акима Улытауского района (1997-2005); заведующий отделом занятости и социальных программ Улытауского района (2005-2007); руководитель аппарата акима Улытауского района, заместитель акима Улытауского района (2007-2017); руководитель ГУ «Отдел земельных отношений Улытауского района» и «Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства Улытауского района» (2017-2021); секретарь Улытауского районного маслихата (2021-10.2022).

На занимаемой должности с октября 2022 года.

47 лет назад (1979) родился ТОРЕБАЕВ Кайрат Калмукаметович — постоянный представитель РК при ВТО и международных экономических организациях.

Фото: primeminister.kz

Родился в Алматы. Окончил Казахскую государственную академию управления, экономист-международник; Всемирный торговый институт университета г. Берн, магистр международного права и экономики.

Трудовая деятельность: работал в частных структурах (1997-2001); ведущий специалист отдела планирования валютно-финансового департамента МИД РК, занимал различные должности в МИД РК и Посольстве Республики Казахстан в Республике Индия (2001-2009); координатор программы Центрально-азиатского регионального сотрудничества Азиатского банка развития (2011-2012); первый секретарь департамента внешнеэкономической политики МИД РК (2012); советник секретариата министра экономического развития и торговли РК (2012-2013); заместитель директора департамента международного сотрудничества Министерства экономики и бюджетного планирования РК (2013); директор департамента международного сотрудничества Министерства экономики и бюджетного планирования РК (2013-2014); директор департамента международного сотрудничества МНЭ РК (2014-2019); директор департамента международного сотрудничества Нацбанка РК (2019); вице-министр торговли и интеграции Республики Казахстан (2019-2025).

На занимаемой должности — с марта 2025 года.

39 лет назад (1987) родился ТУРГАМБАЕВ Данияр Галымович — председатель Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерство экологии, геологии и природных ресурсов РК.

Фото: gov.kz

Окончил Государственный аграрный университет, специальность «Охотоведение и охотничье хозяйство»; Университет им. Д. Конаева, специальность «Финансы», «Правоведение».

Трудовая деятельность: специалист в ГНПП «Алтын-Эмель»; работа в сфере лесного хозяйства и животного мира; директор государственного национального природного парка «Көлсай Көлдері» Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан; заместитель председателя Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов (06.2021-02.2024).

На занимаемой должности с февраля 2024 года.