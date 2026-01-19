19 января. Календарь Казинформа «Даты. События»

СОБЫТИЯ

В 1940 году был основан Казахский государственный учительский институт иностранных языков (ныне — Казахский университет международных отношений и мировых языков имени Абылай хана). На сегодняшний день университет является одним из авторитетных учебно-научных комплексов в Казахстане и за рубежом.

В 1992 году в Алматы состоялось подписание Совместного заявления об установлении дипломатических отношений между Республикой Казахстан и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии.

В 1993 году был принят Закон Республики Казахстан «О всеобщей воинской обязанности и военной службе». Этот закон в том числе определил воинские звания во вновь созданных Вооруженных силах страны. Старшим в Сухопутных войсках стало звание маршала, во флоте — адмирал. Звание маршала в Казахстане не присваивалось. Звание генерала армии впервые было присвоено в том же 1993 году первому министру обороны Республики Казахстан Сагадату Нурмагамбетову.

В 2010 году по инициативе и при поддержке Президентского фонда развития государственного языка была создана Ассоциация учителей казахского языка и литературы.

Главные задачи ассоциации — поиск и выработка инновационных решений в преподавании казахского языка в русских школах и дошкольных учреждениях, популяризация казахских традиций, развитие у детей чувства патриотизма и гордости за свою страну.

В 2010 году казахстанские ученые разработали метод получения «искусственной кожи» — клеточных трансплантантов для восстановления поврежденной кожи. Впервые были получены линии культур клеток из кожи человека для лечения ожогов и ран, которые проверены на безопасность в соответствии с требованиями Всемирной организации здравоохранения и прошли доклинические испытания в Национальном научно-медицинском центре.

В 2011 году экспедиция казахстанских альпинистов под руководством заслуженного тренера СССР Ерванда Ильинского установила на пике Хан-Тенгри флаг VII зимних Азиатских игр. Сами VII зимние Азиатские игры успешно прошли в казахстанских городах Астана и Алматы в январе–феврале 2011 года.

В 2012 году в Нью-Йорке в штаб-квартире Организации Объединенных Наций по итогам выборов казахстанец Марат Сарсенбаев был избран в состав Комитета по правам человека ООН.

Данный шаг — признание как личных качеств казахстанского кандидата, так и в значительной степени возрастающего авторитета РК на мировой арене в качестве государства, вносящего важный вклад в укрепление принципов демократии, верховенства закона и защиты прав человека.

В 2015 году из Сеула в Астану доставлен чемпионский пояс APB, выполненный из черной кожи, в центре пояса — многоугольный сложной формы золочёный медальон с надписью «APB champion» и цветным логотипом AIBA, слева и справа от него — по два медальона поменьше с надписями «APB», «AIBA Pro Boxing», «60 kg». Пояс весит 2 килограмма 680 граммов. В решающем поединке за лицензию на XXXI летние Олимпийские игры 2016 года в бразильский город Рио-де-Жанейро и за чемпионский титул в категории до 60 килограммов сразились казахстанец Берик Абдрахманов и представитель Узбекистана Хуршид Тожибаев. Берик стал первым казахстанским спортсменом, завоевавшим право участвовать в Олимпиаде в Рио-де-Жанейро.

В 2017 году сотрудники Костанайской поисково-съемочной экспедиции обнаружили крупное месторождение магнетитовых руд в Карабалыкском районе. Предполагаемый объем руды доходит до 30 миллионов тонн. Месторождение оценивается как перспективное. Руда залегает на глубине 8-20 метров.

В 2022 году в Костанайской академии МВД открыли аудиторию имени погибшего героя-полицейского Дархана Базарбаева, задержавшего и обезвредившего вооруженного преступника, несмотря на полученное ранение. За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, Президент Республики Казахстан посмертно наградил героя-полицейского орденом «Айбын» ІІІ степени. В декабре 2020 года имя героя Дархана Базрабаева внесено в «Золотую книгу молодежи» в номинации «Молодые герои».

В 2025 году в Мангистауской области запущен зерновой терминал Бейнеу. Терминал после длительного перерыва выпустил первую продукцию. На терминал прибыло 10 вагонов. Из 700 тонн пшеницы производится мука и отруби.

В 2025 году в Карагандинской области стартовал сезон традиционных соревнований по «Шырга тарту». В регионе выбрали самого быстрого и ловкого щенка казахской породы тазы. В селе Ботакара Бухар-Жырауского района собрались заводчики, чтобы показать своих питомцев в деле и выяснить, кто из них быстрее. Соревнования стали дебютом для 27 щенков в возрасте от 8 до 11 месяцев. Собаки приехали не только из районов Карагандинской области, но и из Баянаульского района Павлодарской области.