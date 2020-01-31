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19 туркестанцев вошли в Президентский кадровый резерв

31 Января 2020 05:00
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19 туркестанцев вошли в Президентский кадровый резерв

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Региональной службе коммуникаций Туркестанской области состоялся брифинг с участием руководителя территориального департамента Агентства по делам государственной службы РК, председателя Совета по этике Болата Исакова и директора областного филиала Академии государственного управления при Президенте РК Жаната Момынкулова. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РСК.

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Руководитель департамента сообщил, что численность госслужащих в регионе сократилась на 124 человека. В области, на сегодня работает в 610 государственных учреждениях 7061 госслужащих. Всего в прошлом году было уволено 1522 госработников. «В том числе 865 человек переведены на другие должности по внутренним конкурсам, по негативным причинам уволены 50 работников, 284 специалиста по различным причинам и 323 работника перешли в другие сферы деятельности», - сказал Б. Альмуханулы.

В ходе брифинга было также сказано о том, что во внутреннем конкурсе на вакантную государственную должность было назначено 525 специалистов, а уровень меритократии составил 66,2%. В прошлом году, в результате нескольких этапов отбора, в регионе 19 молодых туркестанских талантов были включены в Президентский кадровый резерв. Из них 11 - из государственных учреждений, 4 - из частного сектора, 3 - квазисектора и 1 из правоохранительных органов. В течение следующих пяти лет этим лицам будет предоставлена возможность быть назначенными на руководящие должности вне конкуренции после заключения комиссии.

В свою очередь, директор областного филиала академии государственного управления Ж. Момынкулов отметил, при поддержке акимата области и департамента Агентства по делам государственной службы проведено 1171 семинаров повышения квалификации и переподготовку государственных служащих. В том числе 678 являются местными, а 446 – сотрудники центрального органа. Среди них - акимы районов, городов, заместители акимов, акимы городов и районов, а также руководители, заместители управлений, сотрудники антикоррупционной службы и департамента полиции.

Стоит отметить, что из 36 претендентов на поступление в филиал академии 17 (2 PhD ) государственных служащих проходят проверку и проходят курс английского языка (APTIS).

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Ключевые слова: Туркестанская область, Президентский кадровый резерв,
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