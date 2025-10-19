19 октября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

45 лет назад (1980) родился БЕКЕНОВ Берик Темиргалиевич — председатель правления АО «Казахстанский центр индустрии и экспорта QazIndustry».

Фото: qazindustry.gov.kz

Родился в Ерейментау Акмолинской области. Окончил Казахский аграрный университет им. С. Сейфуллина, инженер-механик; Алматинскую академию экономики и статистики, экономист.

Трудовая деятельность: директор департамента стратегического планирования МИР РК (2012-2017); председатель правления АО «КИРИ» (2017-2018); заместитель руководителя Центра анализа и планирования Фонда Первого Президента Республики Казахстан (2018-2020).

На занимаемой должности — с февраля 2020 года.

40 лет назад (1985) родился ЖАМБАКИН Аскар Серикович — председатель правления АО «Кселл».

Фото: primeminister.kz

Родился в Алматы. Окончил Алматинский институт энергетики и связи, многоканальные телекоммуникационные системы, экономика и менеджмент на предприятиях связи (2007); Университет Манчестера, менеджмент и информационные системы (2009).

Трудовая деятельность: техник связи первой категории узла связи в ЗАО «Эйр Казахстан», АО «GSM Казахстан АО «Казахтелеком» (2003-2007); инженер, старший инженер ТОО «Мобайл Телеком-Сервис» (NEO, Tele2) (2007-2008); начальник отдела развития банковских систем, начальник управления цифрового маркетинга АО «HSBC Банк Казахстан» (2010-2011); начальник управления методологии и бизнес-процессов, директор департамента бизнес-процессов и департамента корпоративного развития АО «Банк развития Казахстана» (2011-2014); заместитель директора департамента развития, управления платежными системами НБ РК (2014-2016); заместитель директора, директор по развитию операционной деятельности и клиентскому опыту АО «Казкоммерцбанк» (2016-2017); руководитель проектным офисом Генеральной прокуратуры РК (реинжиниринг бизнес-процессов, совершенствование уголовного процесса) (2017); советник председателя Национального ИКТ Холдинга «Зерде» (2017-2018); работа на руководящих должностях по стратегии и цифровизации клиентского опыта цифрового блока BI Group — BelnTech, ТОО SMARTTAX (2018-2019); внештатный советник заместителя Премьер-Министра РК (2019-2020); заместитель генерального директора ТОО «Aitu — Платежные решения» (2020); вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан (2020-2024).

На занимаемой должности — с июля 2024 года.

Также в этот день родились:

101 год назад (1924-1988) родился КОШКАРБАЕВ Рахимжан — Халық Қаһарманы, офицер, водрузивший первым на Рейхстаге флаг Победы.

Фотохроника КазТАГ

Уроженец Акмолинской области. Окончил Фрунзенское училище пехотных войск.

Командовал взводом в 150-й Идрицкой стрелковой дивизии 1-го Белорусского фронта. Участвовал в освобождении Польши и Германии, в штурме Рейхстага. 30 апреля 1945 года вместе с Григорием Булатовым под шквалом вражеского огня водрузил на Рейхстаге Знамя Победы. После капитуляции фашистской Германии проходил службу в советских оккупационных частях на Эльбе. В 1947–1967 годы — инструктор Акмолинского областного исполнительного комитета, главный инспектор главного управления отдела переселения при Совете министров Казахской ССР. С 1967 года — директор гостиницы «Алма-Ата».

Награжден орденом Красного знамени, орденом Отечественной войны I степени.

95 лет назад (1930-2024) родился ШАРМАНОВ Торегельды Шарманович – президент Казахской академии питания; ученый, гигиенист-нутрициолог, создатель казахстанской школы нутрициологии, доктор медицинских наук, профессор, академик Национальной академии наук Казахстана.

Фото: kaznmu.edu.kz

Родился в Карагандинской области. Окончил Карагандинский медицинский институт (1955); аспирантуру Карагандинского медицинского института, ученый-гигиенист-нутрициолог (1958).

Трудовая деятельность: главный врач Улытауской районной больницы (1958-1962); заведующий отделом Научно-исследовательского института краевой патологии (1962-1968); ректор Актюбинского медицинского института (1968-1971); министр здравоохранения КазССР (1971-1982); директор Института региональных проблем питания АМН СССР (1973-1984); заведующий кафедрой Центрального института усовершенствования врачей Минздрава СССР (1985-1988); директор Научного центра региональных проблем питания (с 1994 года — Институт проблем питания Академии наук Казахстана).

Награжден орденами Октябрьской революции (1976), «Дружбы народов» (1980), «Парасат» (1996) «Достық» I ст. (2010), «Барыс» III ст. (2016), Ахмета Байтурсынулы (2018); медалями «За трудовую доблесть» (1969), «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (1970).

Лауреат Государственной премии Республики Казахстан в области науки и техники за цикл работ «Разработка фундаментальных и прикладных аспектов науки о питании в республике» (2001, 2019); лауреат независимой премии «Платиновый Тарлан» в номинации «Наука» (2003).

69 лет назад (1956-2018) родился ОТАРБАЕВ Рахимжан — известный писатель-драматург, профессор, академик Международной общественной академии имени Чингиза Айтматова, заслуженный деятель Республики Казахстан.

Фото: adebiportal.kz

Родился в Атырауской области. Окончил Уральский педагогический институт.

Трудовая деятельность: корреспондент газеты «Орал өңірі» (1978); учитель казахского языка и литературы Тенгизского района Атырауской области (1978-1980); корреспондент газеты «Ленин жолы» (Атырауская область, Курмангазинский район) (1980-1981); редактор Государственного комитета по телевидению и радиовещанию Казахской ССР (1981-1985); корреспондент газеты «Казахская литература» (1985-1989); редактор отдела литературно-художественного и общественно-политического журнала «Жалын» (1989-1994); атташе посольства Республики Казахстан в Кыргызской Республике (Бишкек) (1994-1996); специальный корреспондент республиканской газеты «Егемен Қазақстан» в Кыргызской Республике (1996-1997); руководитель республиканской корпорации «Телевидение и радио Казахстана» в Актау (1997-1999); директор Атырауского областного казахского драматического театра имени Махамбета (1999-2002); заведующий сектором Администрации Президента Республики Казахстан (2005-2009); генеральный директор Национальной академической библиотеки Республики Казахстан (2009-2010); художественный руководитель Атырауского областного академического казахского драматического театра имени Махамбета, главный редактор журнала «Акжайык» (2013-2018).

Были опубликованы вышедшие из-под пера писателя произведения «Шер», «Жұлдыздар құлаған жер», «Жайық жыры», «Қараша қаздар қайтқанда», «Дауысыңды естідім», «Отверженный мир» и двухтомный сборник избранных произведений. Отдельные произведения опубликованы на турецком, арабском, английском языках. Пьесы Рахимжана Отарбаева «Султан Бейбарс», «Бас», «Нашақор жайлы новелла», «Нұржауған-ғұмыр», «Сырым батыр», «Мұстафа Шоқай» и более десяти других поставлены в республиканских и зарубежных театрах.