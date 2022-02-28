19 объектов здравоохранения построят в этом году в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Проблемы и достижения сферы здравоохранения Жамбылской области были озвучены в ходе коллегии Министерства здравоохранения РК, проходившей в онлайн-формате, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава жамбылского региона Бердибек Сапарбаев в своем выступлении подробно остановился на проводимой работе в отрасли, положительных показателях и проблемных вопросах.

«В соответствии с поручением Главы государства проводится определенная работа по поэтапному повышению заработной платы медицинских работников, - сказал аким Жамбылской области. - С 1 января 2022 года увеличена заработная плата 11 896 медицинских работников организаций здравоохранения области, в том числе 3 248 врачей в среднем на 30%, 8 648 средних медицинских работников - на 16%. В этом году на 19% повышена заработная плата уборщиц, водителей и других работников, их зарплата не поднималась уже много лет».

Глава региона, отметил, что основной задачей местного исполнительного органа является укрепление технической базы объектов здравоохранения, обеспечение лекарственными средствами.

В этом году еще пять районов области получат компьютерные томографы. Тем самым весь регион будет полностью охвачен аппаратами КТ.

«В текущем году будут введены в эксплуатацию 19 объектов здравоохранения. Таким образом, во всех населенных пунктах с численностью населения более 50 человек будут работать медицинские учреждения. В области открыт филиал Казахского национального медицинского университета имени С.Асфендиярова, передан в доверительное управление медколедж в Таразе. В результате дефицит специалистов в отрасли сократился с 270 до 169», - сказал Бердибек Сапарбаев.

Особенным событием, отметил он, стало открытие лучших центров практики в Меркенском, Жамбылском районах и на базе городской поликлиники №5 областного центра. При активном участии экспертов Всемирной организации здравоохранения и Национальной ассоциации «Primary Health Care» к концу 2022 года такие центры лучших практик будут открыты в Таласском, Кордайском, Рыскуловском районах и в Шуской городской поликлинике.

Бердибек Сапарбаев подчеркнул, что эпидемиологическая ситуация в регионе стабильна, меры по борьбе с пандемией, а также вакцинация проводятся на системной основе.

По поручению Главы государства в Жамбылской области построен биофармацевтический завод ТОО «OtarBioPharm» по производству иммунобиологических препаратов. Для научных работников, сотрудников НИИ построено три дома на 180 квартир, физкультурно-оздоровительный комплекс. Сейчас ведется строительство второго производственного цеха завода, рассказал глава жамбылского региона.

Бердибек Сапарбаев высказал ряд предложений по оказанию первичной медико-санитарной помощи, по пересмотру тарифов на медицинские услуги скорой медицинской помощи.

В свою очередь, заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов дал положительную оценку проводимой в Жамбылской области работе в сфере здравоохранения. Особо отметил, что строительство биофармацевтического завода ТОО «OtarBioPharm» успешно завершено в очень короткие сроки.

«Строительство завода на самом деле непростая задача. Завершение возведения объекта, рассчитанного на три года, менее чем за год - результат высокоорганизованного дела. Для сотрудников построены многоквартирные жилые дома, спортивный комплекс. Когда-то территория небольшого института теперь превратилась в огромный научно-исследовательский центр. Это дело рук неравнодушных граждан, которые могут показать свою работу не только на словах, но и на деле», - сказал Ералы Тугжанов.