19 ноября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

77 лет назад (1948) родился БАРОН Александр Иосифович – президент Ассоциации еврейских национальных организаций Республики Казахстан «Мицва», член Совета Ассамблеи народа Казахстана.

Фото: vecher.kz

Родился в Алматы. Окончил Алма-Атинский государственный медицинский институт, врач-педиатр (1972).

Трудовая деятельность: врач-педиатр, анестезиолог-реаниматолог, иглотерапевт железнодорожной больницы (1972-1992); президент Ассоциации еврейских национальных организаций Республики Казахстан «Мицва» (с 1992 года); сопредседатель Федерации еврейских организаций и общин России СНГ (ВААД) (1994-1996); председатель совета республиканского общественного объединения «Хэсэд Полина» (с 1996); заместитель руководителя Ассамблеи народа Республики Казахстан; председатель Совета республиканского общественного объединения «Хэсэд Полина» (2013).

Награжден орденом «Құрмет» (2014), медалями «Астана» (1998), «Қазақстан Республикасының тәуелсiздiгiне 10 жыл» (2001), «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл» (2011), «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005), «Астананың 10 жылдығы» (2008), «Қазақстан халқы Ассамблеясының қоғамдық «Бiрлiк» алтын медалi» (2012); почетной грамотой Ассамблеи народа Казахстана (1997).

69 лет назад (1956) родился ЕРТЫСБАЕВ Ермухамет Кабидинович – председатель ОО «Народная партия Казахстана».

Фото: time.kz

Окончил Карагандинский государственный университет, преподаватель истории и обществоведения (1978). Кандидат исторических наук (1980); доктор политических наук (2001).

Трудовая деятельность: ассистент в Джезказганском пединституте (08.1978-11.1978); секретарь комитета комсомола, преподаватель Карагандинского кооперативного института (06.1980-11.1982); стажер-преподаватель, аспирант Московского государственного университета имени Ломоносова (11.1982-07.1986); преподаватель Карагандинского кооперативного института (07.1986-07.1987); заведующий кафедрой политической истории Карагандинского медицинского института (07.1987-11.1992); депутат Верховного Совета Республики Казахстан 12-го созыва, народный депутат Казахской ССР (1990-1994); советник Президента Республики Казахстан (03.1995-04.1998); директор Казахстанского института стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан (04.1998-05.2000); заведующий общественно-политическим отделом Администрации Президента Республики Казахстан (05.2000-02.2002); советник Президента Республики Казахстан (02.2002-18.01.2006); министр культуры, информации и спорта Республики Казахстан (2006); министр культуры и информации Республики Казахстан (2006-2008); советник Президента Республики Казахстан (2008-03.2013); Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Грузии (04.2013-11.2017); Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Беларусь, Постоянный Представитель при Уставных органах СНГ по совместительству (11.2017-08.2019); член Национального курултая при Президенте Республики Казахстан (с 14.06.2022).

58 лет назад (1967) родился БАЕДИЛОВ Канат Ескендирович – руководитель Департамента государственных доходов по городу Алматы.

Фото: primeminister.kz

Родился в Алматинской области. Окончил Алма-Атинский институт народного хозяйства (1991); Казахский национальный университет им. Аль-Фараби, экономист. Кандидат экономических наук (2003).

Трудовая деятельность: старший контролер-ревизор контрольно-ревизионного управления, начальник отдела ревизии финансово-кредитных учреждений налоговых и страховых органов управления комитета государственного финансового контроля при кабинете министров Республики Казахстан (1991-1994); начальник отдела ревизий финансово-кредитных органов и валютного контроля Комитета финансового контроля Республики Казахстан по Алматинской области (1994-1996); заместитель начальника управления Комитета финансово-валютного контроля при Министерстве финансов Республики Казахстан по Алматинской области (1996-1998); начальник отдела ревизий организаций образования, науки, культуры и органов управления Комитета финансового контроля Министерства финансов Республики Казахстан (1998-1999); председатель налогового комитета по Турксибскому району г. Алматы (1999-2002); председатель налогового комитета по Медеускому району г. Алматы (2002-2003.); председатель налогового комитета по г. Алматы (2003-2008); заместитель председателя налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан (2008-2009); руководитель налогового департамента по городу Астане налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан (2009-2014); председатель Комитета казначейства Министерства финансов Республики Казахстан (2014-2017); вице-министр финансов Республики Казахстан (2017-2021).

На занимаемой должности с мая 2021 года.

41 год назад (1984) родился МУХИТДИНОВ Нуржан Сакенович – директор Департамента обеспечения и документооборота Министерства иностранных дел РК.

Родился в городе Тараз. Окончил Таразский госуниверситет им. М.Х. Дулати; МКТУ им. Қ.А. Яссауи; АГУ при Президенте РК.

Трудовая деятельность: специалист (2005), ведущий специалист, главный аналитик, главный бухгалтер, руководитель управления, зам. директора Департамента МИД РК.