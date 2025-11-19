19 ноября. Календарь Казинформа «Даты. События»

ДАТЫ

Международный мужской день

Отмечается ежегодно, впервые его отметили в 1999 году в Тринидаде и Тобаго. Впоследствии этот праздник нашел поддержку в Австралии, странах Карибского бассейна, Северной Америки, Ближнего Востока, Европы.

Целями создания Международного мужского дня являются привлечение внимания к гендерной дискриминации мужчин и к проблеме неравенства полов. Организаторы праздника делают упор на сохранение здоровья мальчиков и мужчин, подчеркивается позитивное влияние мужчин на семью и воспитание детей.

День женского предпринимательства

Впервые проведен в Нью-Йорке под эгидой ООН. Празднуют ежегодно, начиная с 2014 года. Основан Венди Даймонд, американской писательницей и владелицей ряда компаний в области ухода за домашними животными. Во время своей поездки в Гондурас она стала волонтером в организации Adelante, предоставляя микрокредиты женщинам с низким уровнем дохода. После возвращения в США она решила создать что-то, что могло бы помочь в продвижении различных филантропических мероприятий. Таким образом, родилась идея празднования Дня женского предпринимательства.

СОБЫТИЯ

В 2006 году в Кувейте прошла 3-я сессия Исламской организации по образованию, науке и культуре (ИСЕСКО) при Организации Исламской Конференции (ОИК), посвященная проблеме высшего образования. В нем принимали участие представители 56 мусульманских государств. Генеральным секретарем ИСЕСКО Абдель Азизом аль-Туэйгри было поддержано предложение казахстанской стороны о введении Казахского национального университета имени аль-Фараби в число лучших университетов государств-членов ОИК.

В 2010 году авторитетнейшей награды Европейского общества Франца Кафки под эгидой ЮНЕСКО удостоен роман казахстанского писателя Немата Келимбетова «Үміт үзгім келмейді» («Никогда не сдавайся»). Книга состоит из двух частей — это автобиографический роман «Никогда не сдавайся» и «Письмо, адресованное сыну» в форме обобщения впечатлений. Произведение переведено на китайский и турецкий языки.

Немат Келимбетов — учёный-тюрколог, писатель, переводчик, доктор филологических наук, профессор, академик Академии гуманитарных наук Республики Казахстан. Родился 4 апреля 1937 года в ауле Жанажол Ташкентской области Узбекистана. В 1959 году окончил Ташкентский финансово-экономический институт, в 1966 году — Казахский государственный университет им. С. М. Кирова. Своих целей он достигал упорством, трудолюбием, трудовую деятельность начал корреспондентом, литсотрудником ряда газет, работал в республиканской газете «Социалистік Қазақстан» (ныне «Егемен Қазақстан»), Сарыагашской, Келесской районных газетах. Занимал важные посты в Совете Министров, работал ответственным секретарем Правительственной комиссии по делам Государственных премий в отраслях литературы, искусства и архитектуры, всегда стремился внести свою лепту в дело развития родной литературы. Сочетал государственную службу с творческой, писательской и научной деятельностью. В его переводе на казахском языке заговорили произведения прозаиков других народов. Немат Келимбетов перевел на казахский язык роман украинского прозаика Василя Козаченко «Молния», произведения узбекских писателей — «Горизонт» Саида Ахмада и «Звездные ночи» Примкула Кадырова. Он в совершенстве владел русским, узбекским и другими тюркскими языками.

В 2010 году Евразийский национальный университет имени Л. Н. Гумилева первым среди вузов Казахстана запустил центр хранения и обработки данных университетской инфраструктуры (data center). Здесь хранится различная информация образовательного характера: мультимедийные и электронные лекции, тестовые формы проверки знаний, видеолекции, электронные учебники, записи видеоконференции с участием известных зарубежных и отечественных ученых.

В 2012 году был создан первый в истории независимого Казахстана Национальный студенческий совет. В него вошли лидеры студенческих объединений страны, активисты ведущих молодежных организаций республики, молодые ученые. Первоочередными вопросами, в разработке которых принял участие Национальный студенческий совет, стали присоединение Казахстана к Болонскому процессу и повышение академической мобильности студентов.

В 2014 году в Мадриде показали документальный фильм «Olvidados de Karaganda» («Забытые из Караганды») о заключенных в лагеря системы ГУЛАГ испанцах. Мероприятие является продолжением официального визита председателя правительства Испании Мариано Рахоя в Казахстан. В ходе того визита главе испанского правительства были переданы архивные материалы с данными о 152 испанцах, которые находились в Спасском лагере под Карагандой. На основании этих материалов подготовлен документальный фильм, который рассказывает о судьбе 152 испанцев, 14 из которых погибли в лагере.

В 2015 году в Астане состоялось открытие первого терминала бизнес-авиации международного аэропорта «Астана», площадь которого составляет около трех тысяч квадратных метров, пропускная способность ТБА — 200 пассажиров в час. В здании терминала разместились конференц-зал, комнаты для проведения переговоров, для гостей предусмотрены 30 парковочных мест. В терминале бизнес-авиации обслуживаются чартерные рейсы.

В 2018 году впервые Казахстан завоевал золотую медаль на чемпионате мира по парадзюдо в городе Одивелаше (Португалия). Медаль высшего достоинства выиграл Олжас Оразалыулы. В чемпионате приняли участие 267 дзюдоистов из 42 стран мира.

В 2019 году на заседании Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) в штаб-квартире в городе Монако прославленная казахстанская легкоатлетка Ольга Рыпакова была назначена членом Комиссии спортсменов азиатской легкоатлетической ассоциации.

В 2021 году мечети «Нур Астана» в столице присвоили имя выдающегося ученого-мыслителя Востока Абу Насыр аль-Фараби.

Аль-Фараби — философ, математик, теоретик музыки, ученый Востока. Один из крупнейших представителей средневековой восточной философии. Он автор комментариев к сочинениям Аристотеля (отсюда его почетное прозвище «Второй учитель») и Платона.

В 2022 году в Алматы на базе филиала «Научно-практический Центр санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга» (НПЦСЭЭиМ) РГП на ПХВ «Национальный центр общественного здравоохранения» МЗ РК состоялся круглый стол межведомственной координационной группы МЗ РК по надзору за антимикробной резистентностью с участием представителей Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Всемирной организации здоровья животных (МЭБ), Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан.

В 2023 году на 7-й Международной выставке «Шелковый путь» и Китайской выставке сотрудничества, инвестиций и торговли «Восток –Запад» генеральное консульство РК достигло договоренности об открытии постоянно действующего казахстанского павильона в городе Сиань. Поддержку в открытии предоставила Торгово-промышленная палата города Сиань.

В 2024 году казахстанские эквилибристы впервые в истории Казахстана завоевали первую золотую медаль в дуэте по воздушно-спортивному эквилибру. Чемпионат мира проходил в Швеции, где приняли участие представители 46 стран. Этот спорт включает в себя несколько направлений, при этом он довольно опасный.