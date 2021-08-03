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19-миллионным жителем Казахстана стала девочка из Алматинской области

3 Августа 2021 21:17
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19-миллионным жителем Казахстана стала девочка из Алматинской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Численность населения Казахстана достигла 19 миллионов человек. Об этом сообщил Глава государства Касым-Жомарт Токаев в сети Twitter, передает МИА «Казинформ»

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«В год 30-летия Независимости численность населения Казахстана перешагнула исторический рубеж: Жания Азаматқызы из Алматинской области стала 19-миллионным гражданином. Девочка – четвертый ребенок в семье. Поздравляю родителей и всех казахстанцев с этим событием. Бауы берік болсын!», - написал Касым-Жомарт Токаев.



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#Президент Казахстана   #Правительство РК   #Алматинская область   #Демография   #30 лет Независимости  
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