19 марта. Календарь Казинформа «Дни рождения»

62 года назад (1964) родилась ИМЯТОВА Маржан Имятовна — руководитель Департамента юстиции Павлодарской области.

Родилась в Краснокутском районе Павлодарской области. Окончила Кызылординский педагогический институт им. Н. В. Гоголя (1987) специальность «Физика и математика»; Казахский гуманитарно-юридический университет (2013), специальность «Юриспруденция».

Трудовая деятельность: учитель физики и математики Харьковской средней школы Краснокутского района (1986-1987); учитель Ждановской средней школы Краснокутского района (1987-1993); инспектор по кадрам и делопроизводству в районном сельскохозяйственном управлении (1993-1995); паспортист паспортного стола Актогайского РОВД, затем работала в УВД Павлодарской области (1995-2003); заместитель директора Департамента оценки и экспертизы торгово-промышленной палаты города Павлодар (2003-2004); главный специалист Департамента юстиции Павлодарской области (2004-2007); заместитель начальника Управления юстиции Павлодара (2007-2013); руководитель отдела регистрации нормативных правовых актов Департамента юстиции Астаны (2013-2015); руководитель Управления юстиции Есильского района, Нур-Султан (2015-2019); заместитель руководителя Департамента юстиции Астаны (2019-05.2020).

На занимаемой должности — с мая 2020 года.

57 лет назад (1969) родилась ШАЯХМЕТОВА Умут Болатхановна — председатель правления АО «Народный банк Казахстана».

Родилась в Алматы. Окончила Университет дружбы народов имени П. Лумумбы, бакалавр экономики (1993); Rutgers University (США), магистр делового администрирования (1996).

Трудовая деятельность: работник Национального банка Республики Казахстан (1993); работала на разных должностях в управлении структурного финансирования ЗАО ДБ «АБН АМРО Банк Казахстана» (1997-1998); председатель правления компании по управлению пенсионными активами КУПА «ABN AMRO Asset Management» (1998-2000); заместитель председателя правления ЗАО ДБ «АБН АМРО Банк Казахстана» (2000-2001); член Экспертного совета Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам (2001-2004); заместитель председателя правления АО «Народный банк Казахстана», курировала корпоративный блок (2004-2009).

На занимаемой должности — с января 2009 года, переизбрана в мае 2023 года.

53 года назад (1973) родился ЖУМАНОВ Куанышбек Тынышбекович — исполнительный директор благотворительного фонда «Жанарту».

Окончил Алматинский педагогический институт иностранных языков, Алматы (1990-1992); факультет международных отношений Казахского государственного университета международных отношений и мировых языков им. Абылай хана, Алматы (1992-1996); магистратуру международных отношений Фрайбургского университета имени Альберта Людвига (Фрайбург, федеральная земля Баден-Вюрттемберг, ФРГ) (1994), стипендиат международной программы Президента Республики Казахстан «Болашак»; магистратуру во Фрайбургском университете имени Альберта Людвига (Фрайбург, Федеративная Республика Германия) (2003); университет Дьюка — Северная Каролина, США (2008).

Трудовая деятельность: атташе международно-правового департамента Министерства иностранных дел Республики Казахстан (05.2003-06.2003); атташе, помощник посла, сотрудник протокола посла Республики Казахстан в ФРГ (06.2003); политической группы Посольства Республики Казахстан в ФРГ (06.2003-07.2005); главный эксперт отдела по работе с дисциплинарными советами и комиссиями Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы (08.2005-11.2006); старший эксперт пресс-службы Президента Республики Казахстан (11.2006-02.2007); главный эксперт пресс-службы Президента Республики Казахстан (02.2007-03.2008); консультант Центра внешней политики Администрации Президента Республики Казахстан (03.2008-11.2008); заведующий сектором пресс-службы Президента Республики Казахстан (11.2008-05.2009); руководитель пресс-службы — начальник департамента государственного языка, информации и международного сотрудничества МВД Республики Казахстан (05.2009-04.2011); начальник управления организационной работы и контроля Комитета таможенного контроля Министерства финансов Республики Казахстан (2011); заместитель пресс-секретаря Президента Республики Казахстан (09.2011-05.2012); старший советник директора Службы центральных коммуникаций при Президенте Республики Казахстан (10.2012-12.2013); советник Президента АО «Транстелеком» (12.2013-06.2016).

50 лет назад (1976) родился ДИЛЬДАБЕКОВ Мухтархан Кабланбекович — вице-президент Казахстанской федерации бокса, казахстанский боксер, заслуженный мастер спорта Республики Казахстан по боксу.

Родился в селе Абай Мактааральского района Туркестанской области. Окончил Южно-Казахстанский государственный университет им. М. О. Ауэзова, специальность «Тренер-преподаватель» (1998); Международный казахско-турецкий университет им. Х. А. Яссауи, специальность «Юрист» (2002).

Трудовая деятельность: тренер отделения бокса областной комплексной школы высшего спортивного мастерства (2000-2007); директор ДЮШОР Южно-Казахстанской области (2007-01.2021); директор Шымкентской городской специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва № 1 (2021-2024).

Профессиональные достижения: первый успешный казахстанский боксёр на международном уровне в тяжёлом весе. Серебряный призёр XXVII Летних Олимпийских игр (2000), Чемпионата мира по боксу в Хьюстоне (1999), чемпионата Азии (1999), Азиатских игр (2002 и 2006), Афро-Азиатских игр (2003), победитель Азиатских игр в Бангкоке (1998), бронзовый призер чемпионата Азии в Филиппинах (2004).

На занимаемой должности — с февраля 2024 года.

Также в этот день родились:

127 лет назад (1899-1974) родилась БЕГАЛИЕВА Мадина — государственный деятель, первый инженер из казахских женщин.

Уроженка Западно-Казахстанской области. Окончила Урдинский трехлетний педагогический курс, Урдинскую партийно-советскую школу, Всесоюзную промышленную академию.

Трудовая деятельность: работала учительницей, заведующей отделами по женским делам Сырдаринского окружного партийного комитета и Букейской, Уральской губерний, заместителем председателя Казахстанского краевого союза промышленности, сменным инженером и инженером-металлургом Балхашского медеплавильного завода, заведующей отделом Гурьевского (Атырауского) областного партийного комитета, инструктором ЦК Коммунистической партии Казахстана, в органах Государственного контроля КазССР.