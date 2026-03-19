19 марта. Календарь Казинформа «Даты. События»

ДАТЫ

Международный день клиента

Впервые был отмечен 19 марта 2010 года. Цель этого праздника для производителей товаров и услуг в самых разных сферах — привлечение новых и поощрение постоянных клиентов. В этот день владельцы бизнеса во всем мире имеют возможность выразить признательность своим потребителям, отблагодарив их за сотрудничество.

Международный день «Почитай мне»

Отмечается ежегодно. Был создан, чтобы напомнить взрослым о важности чтения детям и побудить их просить своих родителей или других взрослых в их жизни читать им. Международный день «Почитай мне» был запущен в 2018 году австралийским писателем, спикером и издателем Эммой Мактаггарт, основательницей Child Writes. Child Writes — это литературная пропагандистская программа, целью которой является расширение прав и возможностей детей младшего школьного возраста и предоставление им возможности выражать себя через создание своих собственных книжек с картинками.

СОБЫТИЯ

В 1931 году был открыт первый и один из ведущих медицинских вузов Казахстана — Казахский национальный медицинский университет (КазНМУ), которому 11 января 1989 года Постановлением Совета Министров КазССР было присвоено имя С. Д. Асфендиярова. В 2001 году вуз получил статус Казахского национального медицинского университета.

В 1996 году состоялось первое заседание Высшего судебного совета страны.

Высший судебный совет был создан в целях обеспечения конституционных полномочий Президента Казахстана по формированию судов, гарантий независимости судей и их неприкосновенности.

В 2001 году была утверждена государственная программа социально-экономического развития города Астаны (до 2005 года) «Расцвет Астаны — расцвет Казахстана».

Целью программы является выработка комплексных мер по гармоничному развитию Астаны как административно-делового центра Казахстана, повышение консолидирующей роли столицы в социально-экономической и духовной жизни страны.

В 2013 году в Алматы открылась Аллея финансистов Казахстана. Идея создания Аллеи финансистов принадлежит молодым сотрудникам Национального банка, которую поддержали руководство и ветераны этого учреждения.

В 2013 году авиалайнеру Embraer 190 компании «Эйр Астана» было присвоено имя народной артистки Казахстана, лауреата Государственной премии и премии «Тарлан» Амины Умурзаковой, воплотившей на экране яркий образ матери.

Новый авиалайнер выполнял рейсы из Астаны в Павлодар, Костанай, Шымкент, Усть-Каменогорск, Екатеринбург, Новосибирск, Баку, Тбилиси, Бишкек, Оренбург, Омск и Ташкент.

В 2014 году в центре китайской столицы в парке «Чаоян» состоялась церемония открытия памятника великому казахскому поэту Абаю (скульптор Юань Сикунь).

Абай Кунанбаев — великий поэт, писатель, философ, общественный деятель, основоположник современной казахской письменной литературы, реформатор культуры в духе сближения с русской и европейской культурой на основе просвещенного либерального ислама.

В 2015 году в Секретариате Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) состоялась торжественная церемония открытия первого конференц-зала в национальном стиле «Астана», расположенного на первом этаже здания Секретариата ШОС, его площадь превышает 60 кв. м. В Секретариате ШОС также была предоставлена комната для постоянного представительства Казахстана, которую могут использовать прибывшие в штаб-квартиру Шанхайской организации сотрудничества для проведения мероприятий казахстанские делегации различного уровня.

В 2017 году казахстанцы Сунгат Закарин и Аслан Канатбек стали чемпионами мира среди молодежи по джиу-джитсу на Чемпионате мира, проходившем в столице Греции — Афинах. За звание сильнейших в личном и командном зачёте боролись около 1000 спортсменов из 45 стран мира.

В 2018 году Михаил Кукушкин стал победителем Челленджера в американском Ирвинге с призовым фондом 150 тыс. долларов.

В 2019 году Президент Казахстана выступил с обращением к народу, в котором заявил о сложении полномочий Главы государства. Согласно Конституции, полномочия Главы государства перешли к спикеру Сената Парламента Республики Казахстан Касым-Жомарту Токаеву.

В 2021 году в Алматы состоялось торжественное открытие памятника выдающемуся общественному деятелю, писателю, переводчику Герольду Бельгеру.

В 2021 году Национальный банк Казахстана выпустил в обращение коллекционные монеты QAZAQSTANNYŃ ASTANASY — NUR-SULTAN из серии «Выдающиеся события и люди» из серебра с составной частью из золота номиналом 1 000 тенге.

Монеты номиналом 1 000 тенге, общей массой 62,2 грамма, из серебра 925/1000 пробы, массой 46,2 грамма с составной частью из золота 999/1000 пробы, массой 16 граммов, качеством изготовления «proof», диаметром 50 мм, изготовлены тиражом 1 000 штук.

В 2023 году в Казахстане состоялись внеочередные выборы депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов. Эти выборы отличались тем, что в один день граждане избирали депутатов Мажилиса и маслихатов всех уровней, при этом одновременно использовались две системы — пропорциональная (по партийным спискам) и мажоритарная (по одномандатным избирательным округам).

В 2024 году в Таразе открылась первая международная сельскохозяйственная форум-выставка «KazАgroZhambyl-2024». В рамках программы мероприятий состоялась встреча министров сельского хозяйства Организации тюркских стран (ОТГ). Стороны обсудили наболевшие вопросы и приняли стратегические соглашения. Тараз был выбран не случайно, поскольку именно здесь проходил Великий Шелковый путь, объединяющий тюркские народы. Также Жамбылская область является одним из ведущих регионов в сельском хозяйстве.

В 2025 году в Казахстане отмечается Жаңару — День обновления, знаменующий новый этап в жизни страны и каждого казахстанца. Шестой день Наурызнама отражает масштабные реформы последних лет в законотворчестве, атомной энергетике, развитии демократии, усилении правовой защиты.

В 2025 году в Москве в павильоне «Казахстан» на ВДНХ отпраздновали праздник Наурыз. Организаторы (Посольство РК в России) собрали представителей казахской диаспоры, дипломатов, общественных и культурных деятелей. Гостей угощали наурыз коже и баурсаками, звучали народные песни.