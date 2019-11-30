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19-летняя студентка из Казахстана погибла в Польше

30 Ноября 2019 00:50
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19-летняя студентка из Казахстана погибла в Польше

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанская студентка погибла в Польше. Об этом передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

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«По информации польской полиции, предоставленной казахстанским дипломатам, 27 ноября в городе Катовице в результате наезда трамвая погибла гражданка Казахстана, 2000 г.р. Она являлась студенткой Экономического университета в г.Катовице», - говорится в сообщении.

Установлена связь с близкими родственниками погибшей, им оказывается максимальная помощь в получении визы, ведутся переговоры с похоронным бюро для отправки тела.

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Ключевые слова: МИД РК, Происшествия, Польша,
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