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19-летняя девушка спасла от гибели в огне мужчину в Петропавловске

2 Января 2023, 14:47
19-летняя девушка спасла от гибели в огне мужчину в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске вечером 1 января загорелся жилой дом. В огне погиб его владелец, второму мужчине помогла спастись 19-летняя девушка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям, к моменту приезда пожарных частный жилой дом в Рабочем поселке горел открытым пламенем. На полную ликвидацию огня понадобился час. На месте пожара спасатели обнаружили тело 33-летнего хозяина дома.

Выяснилось, что в пожаре пострадал еще один мужчина. 32-летний петропавловец получил небольшие ожоги кистей рук и головы и в госпитализации не нуждался. От гибели в огне его спасла 19-летняя Мария Симонова, проживающая на этой же улице. Она первой заметила клубы дыма и прибежала к горящему дома. Открыла дверь и увидела ползущего к выходу мужчину. Помогла ему выбраться и вызвала пожарных.

В пресс-службе пообещали, что в департаменте рассмотрят вопрос о поощрении девушки и обязательно передадут информацию о ее смелом поступке руководству колледжа.


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