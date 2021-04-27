19-летний  парень погиб на стройке в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Парень погиб на стройке в Алматы. В департаменте полиции прокомментировали случай, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Информация о смерти рабочего появилась в Instagram . Авторы паблика, которые борются с застройкой на Нурмакова-Кабанбай батыра сообщили, что погиб 19-летний строитель.

В пресс-службе департамента полиции Алматы сообщили, что по данному факту начато досудебное расследование по признакам состава уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 156 УК РК, то есть «Нарушение правил охраны труда».

«В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза. Вместе с тем, по данному факту управлением государственной инспекции труда и миграции проводится проверка, по результатам которой по делу будет принято процессуальное решение. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на обеспечение полноты, всесторонности и объективности», - отметили в полиции.