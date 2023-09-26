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    19:37, 25 Сентябрь 2023 | GMT +6

    19-летний отчим до смерти избил ребенка в Алматы

    Александр Павский/ МИА «Казинформ»
    Фото: Александр Павский/ МИА «Казинформ»

    В Алматы 19-летний отчим до смерти избил четырехлетнего ребенка. Полиция задержала подозреваемого, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Информация об этом случае появилась на странице фонда «Не молчи» в Instagram. Сообщается, что ребенку было четыре года. А его родственники требуют наказать виновного.

    В департаменте полиции города отметили, что данный факт зарегистрирован и расследуется управлением полиции Наурызбайского района по статье «Убийство малолетнего лица».

    - Подозреваемый в совершении указанного преступления – гражданин Д., 2004 года рождения задержан и в порядке статьи 128 УПК РК водворен в изолятор временного содержания ДП. Ход расследования данного уголовного дела взят на особый контроль руководством департамента полиции города, - проинформировали в пресс-службе ДП Алматы.

    Теги:
    полиция Алматы Происшествия
    Автор
    Еламан Турысбеков
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