19-летний отчим до смерти избил ребенка в Алматы

В Алматы 19-летний отчим до смерти избил четырехлетнего ребенка. Полиция задержала подозреваемого, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Информация об этом случае появилась на странице фонда «Не молчи» в Instagram. Сообщается, что ребенку было четыре года. А его родственники требуют наказать виновного.

В департаменте полиции города отметили, что данный факт зарегистрирован и расследуется управлением полиции Наурызбайского района по статье «Убийство малолетнего лица».