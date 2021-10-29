19-летний алматинец оформлял кредиты на случайных людей

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 19-летний парень на протяжении нескольких месяцев оформлял товарные кредиты на случайных людей, чьи данные находил в интернете. Полиция Алматы задержала афериста, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в департаменте полиции, после одобрения кредита, он забирал дорогие телефоны и продавал третьим лицам. Взносы по кредиту он даже не думал оплачивать.

«С заявлением в полицию обратились пять граждан, на которых подозреваемый оформил сотовые телефоны. В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый задержан. Уголовное дело расследуется по ст.190 ч.3 УК РК (Мошенничество). Сумма причиненного ущерба составляет около 1,5 млн тенге», – рассказал начальник Управления полиции Алмалинского района Есен Искаков.

Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. А в Управлении полиции Алмалинского района рекомендуют пострадавшим от противоправных действий данного лица обратиться по телефонам: 8-708-707-9202; 8-705-555-7763; 8-775-719-2727.