19-летнего студента нашли мертвым в Астане: данные переданы полиции

Темирхан Темирлан Адильханович был 2005 года рождения, пропал 11 ноября. Около 15:00 студент вышел из общежития по улице Жумабаева, 4, после чего перестал выходить на связь.

Фото: Instagram / _astana_volontery_lider.kz

Министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек сообщил, что на сегодняшний день вся информация передана Министерству внутренних дел.

— По существующей договоренности сейчас все данные, любая информация подлежит неразглашению в рамках интереса следствия. Все комментарии будут переданы дальше МВД, — сказал он в кулуарах Акорды.

Мы также обратились за комментарием в департамент полиции города.