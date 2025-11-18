РУ
    22:08, 17 Ноябрь 2025 | GMT +5

    19-летнего студента нашли мертвым в Астане: данные переданы полиции

    Пропавшего в Астане 19-летнего студента обнаружили мертвым. Об этом сообщили волонтеры на своих страницах в Instagram, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: МВД

    Темирхан Темирлан Адильханович был 2005 года рождения, пропал 11 ноября. Около 15:00 студент вышел из общежития по улице Жумабаева, 4, после чего перестал выходить на связь.

    19-летнего студента нашли мертвым в Астане: данные переданы полиции
    Фото: Instagram / _astana_volontery_lider.kz

    Министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек сообщил, что на сегодняшний день вся информация передана Министерству внутренних дел.

    — По существующей договоренности сейчас все данные, любая информация подлежит неразглашению в рамках интереса следствия. Все комментарии будут переданы дальше МВД, — сказал он в кулуарах Акорды.

    Мы также обратились за комментарием в департамент полиции города.

    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
