19-летнего парня спасли от суицида в Сарыагаше

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В дежурную часть Сарыагашского РОП поступило сообщение от директора одного из местных курортов о том, что неизвестный пытается спрыгнуть с балкона. Об этом передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП.

На место происшествия сразу же прибыли участковые инспекторы полиции обсуживаемого административного участка капитаны полиции Канат Мырзакелды, Нурсаган Зайнулов и Максат Кудасов. Полицейские заметили на балконе одной из комнат на 4 этаже молодого человека с порезами на шее, держащего в обеих руках осколки стекла и пытающегося совершить суицид. Кроме того, он грозился спрыгнуть с балкона.

Стражи порядка приступили к спасению. Пока участковые инспекторы отвлекали самоубийцу, оперативники Сарыагашского РОП перепрыгнули с соседнего балкона и затащили парня в комнату. Так, полицейские спасли жизнь молодого человека. Ему оказали первую медицинскую помощь и вызвали врачей.

Как выяснилось, 19-летний парень вместе с матерью приехали из города Нур-Султана к родственникам в город Сарыагаш на лечение. Дом родственников находился рядом с курортом. Вечером, когда все спали, молодой человек, ни сказав никому, вышел из дома, направился в сторону курорта, где зашел в одну из комнат. Здесь он разбил вазу для фруктов и попытался совершить суицид. Благодаря оперативным действиям сарыагашским полицейским удалось спасти парня от суицида. Здоровью молодого человека ничего не угрожает, он находится в больнице.

Его родственники поблагодарили полицейских за спасение парня. «Мы благодарны стражам порядка за помощь. Вы спасли нашего сына. Вы - настоящие защитники. Желаем вам успехов в работе и на службе», - выразили благодарность родственники.