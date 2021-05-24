19 крупных проектов по строительству реализуют в Карагандинской области в этом году

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде рассказали, какие социальные объекты построят в области по Дорожной карте занятости. В рамках программы запланирована реализация 19 проектов, передает МИА «Казинформ».

В Караганде в скором времени станет известно, кто будет достраивать областную многопрофильную детскую больницу. Долгострой должны завершить в этом году.

«Проект очень важный. Для того чтобы ввести новую больницу, все есть. Финансирование на завершение строительства выделено по программе «Дорожная карта занятости». Объект почти готов. Необходимо завершить долгострой», – сказал аким области Женис Касымбек на аппаратном совещании в режиме онлайн.

Как сообщил руководитель Управления строительства, архитектуры и градостроительства Абзал Жайлыбаев, в середине июня подведут итоги конкурса. После этого подрядная организация сможет приступить к работам.

О ходе реализации программы доложила руководитель Управления координации занятости и социальных программ Асем Джунуспекова.

В области по Дорожной карте занятости в этом году запланирована реализация 19 крупных инфраструктурных проектов, из которых 13 переходящих и шесть новых. Будут построены новые объекты здравоохранения, школа в Караганде, четыре физкультурно-оздоровительных комплекса – в Жезказгане, Шахтинске, посёлке Жезды и селе Карсакпай Улытауского района, бассейн в поселке Нура, модульная котельная в районе РТИ г. Сарани.

«После завершения строительства на постоянные рабочие места будет трудоустроен 801 человек», – отметила Асем Джунуспекова.

Руководитель управления рассказала об изменениях в ДКЗ. По программе могут быть профинансированы проекты аграрно-промышленного комплекса. Микрокредиты будут предоставляться через Аграрную кредитную корпорацию выпускникам проекта «Бастау Бизнес», а также сельхозтоваропроизводителям.

«Дорожная карта занятости – это прежде всего создание рабочих мест для наших жителей. Реализация программы находится на постоянном контроле. Должна быть максимальная отдача и эффективность проектов. Акимам городов и районов необходимо обеспечить трудоустройство через центры занятости. Управлению сельского хозяйства – определить пул проектов для реализации по ДКЗ. Управлению финансов – вести постоянный контроль за освоением выделенных средств», – подчеркнул Женис Касымбек.

Глава региона также поручил следить за долей местного содержания на реализуемых проектах. Согласно распоряжению премьер-министра РК, не менее 90% товаров, работ и услуг должно приобретаться у отечественных производителей.