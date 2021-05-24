РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:53, 24 Май 2021 | GMT +6

    19 крупных проектов по строительству реализуют в Карагандинской области в этом году

    None
    None
    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде рассказали, какие социальные объекты построят в области по Дорожной карте занятости. В рамках программы запланирована реализация 19 проектов, передает МИА «Казинформ».

    В Караганде в скором времени станет известно, кто будет достраивать областную многопрофильную детскую больницу. Долгострой должны завершить в этом году.

    «Проект очень важный. Для того чтобы ввести новую больницу, все есть. Финансирование на завершение строительства выделено по программе «Дорожная карта занятости». Объект почти готов. Необходимо завершить долгострой», – сказал аким области Женис Касымбек на аппаратном совещании в режиме онлайн.

    Как сообщил руководитель Управления строительства, архитектуры и градостроительства Абзал Жайлыбаев, в середине июня подведут итоги конкурса. После этого подрядная организация сможет приступить к работам.

    О ходе реализации программы доложила руководитель Управления координации занятости и социальных программ Асем Джунуспекова.

    В области по Дорожной карте занятости в этом году запланирована реализация 19 крупных инфраструктурных проектов, из которых 13 переходящих и шесть новых. Будут построены новые объекты здравоохранения, школа в Караганде, четыре физкультурно-оздоровительных комплекса – в Жезказгане, Шахтинске, посёлке Жезды и селе Карсакпай Улытауского района, бассейн в поселке Нура, модульная котельная в районе РТИ г. Сарани.

    «После завершения строительства на постоянные рабочие места будет трудоустроен 801 человек», – отметила Асем Джунуспекова.

    Руководитель управления рассказала об изменениях в ДКЗ. По программе могут быть профинансированы проекты аграрно-промышленного комплекса. Микрокредиты будут предоставляться через Аграрную кредитную корпорацию выпускникам проекта «Бастау Бизнес», а также сельхозтоваропроизводителям.

    «Дорожная карта занятости – это прежде всего создание рабочих мест для наших жителей. Реализация программы находится на постоянном контроле. Должна быть максимальная отдача и эффективность проектов. Акимам городов и районов необходимо обеспечить трудоустройство через центры занятости. Управлению сельского хозяйства – определить пул проектов для реализации по ДКЗ. Управлению финансов – вести постоянный контроль за освоением выделенных средств», – подчеркнул Женис Касымбек.

    Глава региона также поручил следить за долей местного содержания на реализуемых проектах. Согласно распоряжению премьер-министра РК, не менее 90% товаров, работ и услуг должно приобретаться у отечественных производителей.


    Теги:
    Карагандинская область Строительство
    Сейчас читают
    Сегодня, 17:01
    Что и на сколько подорожало в Казахстане
    Сегодня, 17:00
    Италия вплотную займется мигрантами, притворяющимися детьми
    Сегодня, 16:37
    Более 328 тысяч человек не уплатили транспортный налог в Казахстане
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!