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19 крупных медцентров построят в Казахстане до 2026 года

24 Января 2020 10:58
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19 крупных медцентров построят в Казахстане до 2026 года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Аскар Мамин рассказал о мерах, направленных на повышение качества социальной инфраструктуры, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В рамках развития социальной инфраструктуры будут приняты меры по дальнейшему обеспечению качественных и доступных услуг здравоохранения и образования», - сказал Аскар Мамин на расширенном заседании Правительства.

В частности, по его словам, до 2026 года в регионах страны будут созданы 19 крупных современных медицинских центров с привлечением частного капитала на общую сумму более 1,2 трлн тенге.

«Уже в текущем году начнётся строительство таких больниц в Туркестанской и Северо-Казахстанской областях на сумму 210 млрд тенге», - добавил Премьер.

Как пояснили в пресс-службе Правительства, в рамках ГЧП совместно с Европейским банком реконструкции и развития начнётся реализация 7 многопрофильных больниц в 7 регионах: Акмолинская, Атырауская, Костанайская, Кызылординская, Павлодарская, Жамбылская области и г. Алматы.

«В рамках развития инфраструктуры системы образования в 2020 году планируется ввести около 200 новых школ, из них 100 – частных, а также 44 студенческих общежития (12 тыс. койко-мест)», - отметил глава Правительства.

В целом в 2020 году будет инвестировано более 300 млрд тенге, в том числе частным сектором – 55 млрд тенге (рост 328% к 2019 г.), государственным – 248 млрд тенге.


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Ключевые слова: Правительство РК, Премьер-министр РК, Здравоохранение, Расширенное заседание Правительства с участием Президента РК (2020 год),
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Азамат Сыздыкбаев

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