19 фактов заражения бруцеллезом выявили в Кызылординской области

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - По Кызылординской области за 5 месяцев 2023 года выявлено 19 фактов заражения бруцеллезом. Данный показатель по сравнению с аналогичным периодом 2022 года увеличился на 1 случай, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК.

Показатель заболеваемости сформирован на одном уровне среди детей до 14 лет, среди подростков наблюдается тенденция к росту на 5%.

В разрезе районов бруцеллез зарегистрирован в Кармакшинском, Жанакорганском, Жалагашском районах и в областном центре. Из них в Жанакорганском районе – 3, Кармакшинском районе – 6, в Жалагашском районе – 1 и в городе Кызылорде – 9 случаев.

Среди заболевших доля сельского населения составила 52,6%. Тревожно, что 47,3% заболеваемости зарегистрировано среди жителей города. Все зараженные бруцеллезом – жители населенных пунктов, благополучные по бруцеллезу сельскохозяйственных животных.

Как установлено в ходе эпидемиологического анализа, 8 больных бруцеллезом в домашних условиях осуществляют уход за домашними сельскохозяйственными животными, остальные 11 человек не занимаются животноводством, покупают и потребляют мясо и молоко в торговых точках, у частных лиц.

В очагах заболевания проведены все противоэпидемические мероприятия, лабораторным обследованием охвачено 66 контактных лиц, выявлен 1 больной среди контактных. Все взяты на медицинское наблюдение.

Основным источником заболевания являются животные. Бруцеллез часто передается человеку через контактные и алиментарные пути. Поэтому в КСЭК напомнили, что во время работы с сельскохозяйственными животными необходимо носить спецодежду, обязательно перед употреблением проводить термическую обработку молока и молочных продуктов, мяса и мясопродуктов.

Клинические признаки заболевания: повышение температуры тела, потливость, потеря массы тела. У больного болят суставы, повреждаются мышцы и нервная система. При поражении половых органов у мужчин возникает орхит, заболевание может привести к импотенции. У женщин – выкидыш, воспаление матки, мастит. Поэтому при несвоевременном обращении к врачу бруцеллез может осложниться и привести к инвалидности.