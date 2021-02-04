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    14:57, 04 Февраль 2021 | GMT +6

    19 экопостов установят на въездах в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы весной начнется установка 19 экопостов на всех дорогах, ведущих в город: магистральных и поселочных. Будет производиться замеры выхлопов автотранспорта на бензине и дизельном топливе. Об этом сообщил первый заместитель акима мегаполиса Ерлан Кожагапанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На базе ТЭЦ-2 в Алматы проходит обсуждение нового Экологического кодекса Казахстана. В мероприятии участвуют министр экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев, депутаты маслихатов, члены общественного совета и экоактивисты.

    Ерлан Кожагапанов заявил, что общие выбросы в окружающую среду за 2020 год составили порядка 140 тысяч тонн с учетом ТЭЦ-3. Основным источником загрязнения является автотранспорт, ТЭЦ-2 и 3, а также частный сектор.

    Первый замакима напомнил, что в январе 2020 года постановлением акима города введен запрет на закуп дизельных и бензиновых автобусов и коммунальных техник.

    «На маршруты города сегодня запущены 17 электроавтобусов, в этом году запланировано закупить еще 39», - сказал он.

    По его словам, в весенний период начнется установка 19 экопостов на всех дорогах, ведущих в город: магистральных и поселочных.

    «Будет производиться замеры выхлопов автотранспорта на бензине и дизельном топливе», - добавил Е. Кожагапанов.

    Он отметил, что в прошлом году проведен мониторинг достижений целевых показателей окружающей среды.

    «Начали вести сбор банка данных аналитической базы по загрязнению воздуха, почвы, воды. Установлены 10 автоматизированных постов и запущен проект по информированию горожан о качестве воздуха. Информация выводится на 49 LED-экранах города, которые обновляются трижды в день. В прошлом году выводились данные с 26 датчиков, в этом году будем задействовать 36, чтобы информация была наиболее четкой и прозрачной», - добавил спикер.


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