19 детей умерли в Узбекистане от индийского препарата: глав Минздрава и Фармагентства отправили в отставку

30 Декабря 2022, 21:24

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев освободил от должности директора Агентства по развитию фармацевтической отрасли Сардора Хикматовича Кариева, сообщил пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Gazeta.uz.

На проходящем в пятницу заседании президент «подверг сильной критике ситуацию со смертью детей в результате приёма препарата «Док-1 Макс», сообщил пресс-секретарь.

«Смерть детей в Самарканде и Кашкадарье показала состояние сферы, отсутствие контроля. Сегодня я снял с должности руководителя Фармацевтического агентства Кариева. Все ответственные лица, допустившие это, ответят перед законом», — заявил президент.

После приёма сиропа «Док-1 Макс» индийского производства в Узбекистане скончалось 19 детей.

Ранее сообщалось, что 22 декабря в Узбекистане из-за сообщений о гибели 15 детей ввели временный запрет на продажу индийского препарата от гриппа и простуды «Док-1 макс». 27 декабря Минздрав Узбекистана обнародовал результаты проверки, которая подтвердила смерть уже 18 детей после приема препарата «Док-1 макс». Согласно заключению Государственного центра экспертизы и стандартизации лекарственных средств сироп «Док-1 макс» не соответствует установленным требованиям.

«Проведенные лабораторные исследования выявили наличие этиленгликоля в составе этой серии сиропа «Док-1 макс». Это вещество токсично, его 95-процентный раствор при применении 1−2 мл/кг вызывает серьезные изменения в здоровье пациента, а именно рвоту, потерю сознания, приступ эпилепсии, проблемы в кровеносно-сосудистой системе и острую почечную недостаточность», - сообщили в Минздраве.

В ведомстве добавили, что все собранные документы отправлены в правоохранительные органы. По факту смерти детей Служба государственной безопасности Узбекистана возбудила уголовное дело.

В четверг, 29 декабря, стало известно о смерти еще одного ребенка, принимавшего препарат «Док-1 Макс». Об этом ИА «Фергана» сообщила прокуратура Кашкадарьинской области.

Умершего ребенка, который не достиг и полуторалетнего возраста, в течение пяти дней лечили сиропом «Док-1 Макс». Это повлекло за собой серьезное ухудшение его состояния. На следующий день он скончался. По данному факту прокуратура региона возбудила уголовное дело.

Тем временем, освобожден от должности министр здравоохранения Узбекистана Бехзод Мусаев. Указ об этом подписал президент Шавкат Мирзиёев, сообщил его пресс-секретарь Шерзод Асадов. Отметим, что 27 декабря Бехзод Мусаев, будучи еще министром заявил, что информацию о смерти детей после приёма сиропа «Док-1 Макс» скрывали от министерства.

Пока исполняющим обязанности министра здравоохранения назначен Амрилло Иноятов, который с ноября 2020 года работает первым замглавы Минздрава.

В четверг также уволены семь медицинских работников и главный врач детского многопрофильного медицинского центра Самаркандской области Маматкул Азизов. Минздрав Узбекистана объяснил его увольнение тем, что информация о смерти детей после приема индийского сиропа «Док-1 Макс» поступила «с большим опозданием», пишет Gazeta.uz.

С 22 декабря на территории Узбекистана временно приостановлена продажа препарата «Док-1 Макс», а с 30 декабря — всех препаратов Marion Biotech.

Об этом на брифинге в пятницу сообщила пресс-секретарь Агентства по развитию фармацевтической отрасли Кизлархон Бегматова.

По её словам, из-за обнаружения в составе сиропа «Док-1 Макс» «дополнительных посторонних веществ» другие продукты компании также проходят тщательные лабораторные испытания «с учётом возможного возникновения такой же ситуации».

Фото: Шухрат Латипов / «Газета.uz»