19 декабря. Календарь Казинформа «Дни рождения»

57 лет назад (1968) родился КУСАИНОВ Серик Куанышевич — директор Департамента технического регулирования и аккредитации Евразийской экономической комиссии.

Фото: eec.eaeunion.org

Родился в Акжаикском районе Уральской области. Окончил Ленинградский кораблестроительный институт, инженер-электромеханик (1991); Западно-Казахстанский филиал Казахской государственной юридической академии, юрист (2000).

Трудовая деятельность: инженер-технолог машиностроительного завода имени Кирова города Алма-Аты (1991-1992); специалист отдела механизации и строительства ПО «Агротехсервис», брокер малого предприятия «Агроброксервис», заместитель директора МП «Жибек жолы» города Уральска (1992-1993); инспектор, старший инспектор, главный инспектор Таможенного управления по Западно-Казахстанской области (1993-1996); инспектор таможенных постов «Желаево», «Чингирлау» Чингирлауского района Западно-Казахстанской области (1996-1998); инспектор, старший инспектор таможенного поста «Желаево» Чингирлауского района Западно-Казахстанской области (1998-2000); старший инспектор службы внутренней безопасности, инспектор таможенного поста «Таскала» Западно-Казахстанской области (2000-2002); старший инспектор отдела таможенной охраны и режима Агентства таможенного контроля Республики Казахстан по Западно-Казахстанской области (2002-2003); старший инспектор оперативно-дежурной службы отдела таможенной охраны и режима Департамента таможенного контроля по Западно-Казахстанской области (2003-2004); старший инспектор таможенного поста «Бирлик» Западно-Казахстанской области, судья Бурлинского районного суда Западно-Казахстанской области (2004-2007); председатель Акжайыкского районного суда № 2 Западно-Казахстанской области (2007-2010); председатель Зеленовского районного суда Западно-Казахстанской области (2010-2015); заместитель Генерального директора ТОО «Национальный центр аккредитации» (2015-2017); заместитель председателя правления АО «Астана Innovations» акимата г. Астана (2017-2018); заместитель председателя Комитета по защите прав потребителей МТИ РК (2021-2025).

На занимаемой должности с декабря 2025 года.

Награжден медалью «Ерен еңбегі үшін» (2021).

51 год назад (1974) родился САЙФЕДЕНОВ Сайран Тапенович — руководитель управления образования города Алматы.

Фото: Gov.kz

Родился в Уральской области. Окончил Алматинский государственный университет им. Абая, преподаватель географии и методист туристско-краеведческой деятельности (1996); Алматинский университет непрерывного образования, юрист (2009); Казахский университет путей сообщения, экономист (2012).

Трудовая деятельность: менеджер АОЗТ «Матадор-А» (1997-2005); исполняющий обязанности главного специалиста отдела организационно-кадровой работы Алмалинского района г. Алматы (2005-2006); главный специалист отдела организационно-кадровой работы Алмалинского района г. Алматы (2006-2008); главный специалиста отдела организационно-кадровой работы аппарата акима г. Алматы (2008-2009); заместитель акима Ауэзовского района по вопросам внутренней политики, образования, культуры, молодежи, туризма, спорта, здравоохранения и социальной защиты населения (2009-2016); аким Наурызбайского района г. Алматы (2016-2018); заместитель руководителя управления занятости и социальных программ г. Алматы (2018-2019); заместитель руководителя управления социального благосостояния г. Алматы (2019); аким Ауэзовского района Алматы (2019-2023); руководитель управления городских активов Алматы (2023-2024).

На занимаемой должности — с июля 2024 года.

Награжден юбилейными медалями «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл» (2011), «Қазақстан Конституциясына 20 жыл» (2015).

49 лет назад (1976) родился ТУТУШКИН Виталий Алексеевич — заместитель председателя Национального банка Республики Казахстан — глава постоянного представительства Национального банка Республики Казахстан в Алматы. Председатель Совета директоров АО «Казахстанский фонд устойчивости» (2023).

Фото: inbusiness.kz

Окончил Казахский государственный национальный университет имени аль-Фараби экономика и менеджмент (бакалавр), макро-микроэкономика и математическое моделирование (магистр экономики); Executive management Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова.

Трудовая деятельность: экономист управления экономических исследований департамента исследований и статистики Национального банка РК (1998); экономист, ведущий аналитик, главный аналитик, начальник отдела, начальник управления, заместитель директора департамента исследований и статистики НБ РК (1998-2010); начальник управления финансовой стабильности НБ РК (2010-2011); заместитель директора департамента финансовой стабильности НБ РК (2011-2014); заместитель директора департамента финансовой стабильности и управления рисками НБ РК (2014); директор департамента финансовой стабильности и управления рисками НБ РК (2014-2015); директор департамента исследований и стратегического анализа НБ РК (2015-2016); директор департамента исследований и статистики НБ РК (2016-2019); директор департамента денежно-кредитной политики НБ РК (2019-2020); директор департамента взаимодействия с финансовым рынком постоянного представительства НБ РК в Алматы (2020-2022).

Председатель Совета директоров АО «Казахстанский фонд устойчивости» (2023).

На занимаемой должности — с марта 2022 года.

Награжден медалями «Ерен еңбегі үшін», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл», «Теңгеге 20 жыл», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл», «Қазақстан халқы Ассамблеясына 25 жыл», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 30 жыл».

45 лет назад (1980) родилась РАХМЕТОВА Асем Калашбаевна — депутат Сената Парламента Республики Казахстан от Северо-Казахстанской области.

Фото: Primeminister.kz

Родилась в Айыртауском районе Северо-Казахстанской области. Окончила магистратуру Северо-Казахстанского государственного университета им. М.Козыбаева, магистр социальных наук.

Трудовая деятельность: телеведущая Северо-Казахстанской областной телерадиокомпании (2001-2002); редактор, старший редактор СКОФ АО Республиканская телерадиокорпарация «Қазақстан» (2005-2009); шеф–редактор КГП «Медиа-холдинг «Қызылжар-Ақпарат» (2009-2011); заместитель начальника управления внутренней политики Северо-Казахстанской области (2011-2014); ответственный секретарь областной газеты «Солтүстік Қазақстан» ТОО «Қызылжар Ақпарат», советник пресс-секретаря акима Северо-Казахстанской области (2014-06.2016); руководитель управления внутренней политики Северо-Казахстанской области (06.2016-09.2019); первый заместитель, исполнительный секретарь СКОФ партии «Nur Otan» (2019-2022); председатель филиала партии «AMANAT» по Северо-Казахстанской области (12.2022-06.2023).

На занимаемой должности с июня 2023 года.

Награждена медалями «Ерен еңбегі үшін», «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 25 жыл», «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 30 жыл».

30 лет назад (1995) родился СЕЙДРАХЫМ Әнуар Асқарұлы — пресс-секретарь акима Западно-Казахстанской области.

Родился в Карагандинской области.

Окончил Карагандинский государственный университет имени академика Е. А. Букетова.

Трудовая деятельность: корреспондент на «5 Канале», г. Караганда; пресс-секретарь акима г. Караганды; руководитель пресс-службы ТОО «Теплотранзит Караганда»; пресс-секретарь больницы Медицинского центра Управления делами Президента РК и пресс-службы Министерства здравоохранения РК; сотрудник Комитета информации Министерства культуры и информации РК.

На занимаемой должности с августа 2025 года.

Также в этот день родились:

126 лет назад (1899-1938) родился ЖУБАНОВ Кудайберген Куанович — казахский ученый-языковед, тюрколог, филолог, общественный и государственный деятель.

Фото: Wikipedia

Родился в селе Акжар Темирского района (ныне — Мугалжарский район Актюбинской области). Начальное образование получил в местной школе, открытой его отцом Куаном Жубановым, затем — в медресе «Хусайния» в Оренбурге в 1914–1916 годах. В 1928 году окончил Ленинградский институт живых восточных языков, в 1929–1932 годах обучался в аспирантуре Института восточных языков и Института языка и мышления Академии наук СССР по специальностям тюркские языки и общее языкознание.

С 1928 по 1929 годы работал в Казахском государственном университете в Алматы научным сотрудником кафедры сравнительной тюркологии. С 1932 года и вплоть до ареста в ноябре 1937 годе был профессором и заведовал кафедрой казахского языка и литературы Казахского педагогического института. С 1933 по 1937 годы являлся членом коллегии, заведующим сектором методики, программ и учебников и председателем Учебно-методического совета Народного комиссариата просвещения Казахской ССР, а также председателем государственной терминологической комиссии Казахской ССР и главным редактором «Бюллетеня Гостерминкома». В 1936–1937 годах являлся заведующим лингвистическим сектором, членом Ученого совета и членом Президиума Казахского филиала Академии наук СССР, а также главным редактором «Академического словаря казахского языка». С 1935 по 1937 годы являлся членом научного совета Казахстанского института национальной культуры и членом Всесоюзного Центрального Комитета нового (латинизированного) алфавита. В 1935 году был избран членом КазЦИКа и делегатом на ХVI Всероссийский съезд Советов.

Труды Кудайбергена Жубанова по языкознанию посвящены казахскому алфавиту и вопросам орфографии. Он активно участвовал в создании казахской орфографии, основанной на латинском алфавите. Создал теорию казахского языка, написал крупные исследовательские труды по казахскому языку.

19 ноября 1937 года арестован НКВД, объявлен врагом народа и по решению «выездной тройки» расстрелян 25 февраля 1938 года — в первый день массовых расстрелов видных государственных и общественных деятелей Казахстана. 3 октября 1957 года посмертно реабилитирован за отсутствием состава преступления.