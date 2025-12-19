19 декабря. Календарь Казинформа «Даты. События»

ДАТЫ

Идея об установлении такой даты принадлежала членам Организации Объединенных Наций, собравшимся на очередном заседании по обсуждению и возможному урегулированию вопросов экономического развития. В ходе дискуссий и выступлений выяснилось, что текущее положение в мире в финансовом отношении совершенно не отвечает общественным принципам морали и человечности, а также международным догмам. Так появился важный праздник, задачей которого является удовлетворение основных нужд бедных граждан.

В 1931 году был образован Карагандинский исправительно-трудовой лагерь (КарЛАГ), расположенный в селе Долинка, в 45 километрах от Караганды.

Основным назначением Карлага было массовое использование бесплатного труда заключенных в создании продовольственной базы для развивающейся угольно-металлургической промышленности Центрального Казахстана — Карагандинского угольного бассейна, Жезказганского и Балхашского медеплавильных комбинатов. За весь период существования в нем побывали более одного миллиона заключенных. Лагерь был ликвидирован в 1959 году.

В 1991 году было подписано Постановление Кабинета министров «О Комитете государственной безопасности Республики Казахстан», первый пункт которого гласил: «Правопреемником союзно-республиканского органа КГБ СССР в республике признать Комитет государственной безопасности Республики Казахстан». Это был первый шаг в создании системы органов безопасности суверенного государства.

В 1996 году состоялся первый в истории Казахстана Съезд судей, на котором обсуждались назревшие вопросы организации и функционирования судебной системы. Был создан Союз судей республики и принят Кодекс судейской этики.

В 2005 году в Алматы состоялась презентация книги романа «Пана» («Убежище») казахского писателя Кажыгумара Шабданулы, проживающего в Китае. Первоначально она была написана арабской графикой. На кириллицу текст книги переложил народный писатель Казахстана Кабдеш Жумадил. Произведение повествует о жизни крупного военачальника Зуха батыра, выходца из среды китайских казахов.

В 2008 году в Талдыкоргане состоялось открытие памятника великому Кадыргали Жалаири, которого по праву можно считать родоначальником письменных сочинений на подлинно казахском языке. Автор памятника — архитектор Каби Баулыков.

Кадыргали Жалаири — казахский ученый, дипломат, политический деятель, автор ценного исторического труда «Сборник летописей» о событиях в Казахстане и Центральной Азии в XIII–XV веках.

В 2011 году в Москве по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета президенты Казахстана, России и Беларуси подписали документы о создании Евразийской экономической комиссии.

В 2012 году Республика Казахстан приняла полномочия сопредседателя Центрально-Азиатской инициативы Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Странами — участницами инициативы, помимо Казахстана, являются Афганистан, Кыргызстан, Таджикистан, Монголия, Туркменистан и Узбекистан. Казахстан, первым из стран региона вошедший в состав руководства инициативой, пребывал на посту сопредседателя на протяжении трех лет совместно со странами-членами ОЭСР.

В 2012 году в американском городе Хьюстон состоялось официальное открытие первой казахской школы в США, созданной усилиями соотечественников, проживающих в этом городе, при активной поддержке Посольства Республики Казахстан в США.

В 2014 году в обращение была выпущена памятная серебряная монета «Лебедь-кликун» из серии «Исчезающие и редкие виды животных» номиналом 100 тенге. Монета изготовлена из серебра 925 пробы, масса — 24 грамма, овал — 38,61×28,81 мм, качество изготовления — «proof», максимальный тираж — 13 тысяч штук. Применена технология нанесения на поверхность монеты позолоты.

В 2016 году впервые в столице прошел молодежный фестиваль короткометражных фильмов «Saryarka short film festival». В программе кинофестиваля было 23 фильма и пять внеконкурсных работ. Участвовали как дипломированные режиссеры, так и самородки. Гран-при получил режиссер Дархан Тулегенов за фильм «Маршрут».

В 2017 году первую премию Международного конкурса пьес имени Деде Коркута получил писатель из Казахстана Ахметжан Ашири за рассказ «Шарбак».

Церемония вручения премии лауреатам II Международного конкурса пьес имени Деде Коркута состоялась в Генеральном секретариате ТЮРКСОЙ.

В 2018 году Концепция законопроекта реформы Высшего судебного совета и системы отбора судей Республики Казахстан, направленная на обеспечение независимости судей, повышение их профессионализма и доверия к ним со стороны общественности, получила положительное заключение Венецианской комиссии Совета Европы.

Венецианская комиссия (Европейская комиссия за демократию через право), образованная в 1990 году при Совете Европы, является международно признанным независимым форумом по обмену идеями в правовой сфере. Казахстан присоединился к Венецианской комиссии в ноябре 2011 года.

В 2019 году на Байконур были доставлены первые низкоорбитальные космические аппараты британской компании OneWeb, предназначенные для обеспечения наземных потребителей высокоскоростным интернетом напрямую через спутниковую связь. Орбитальная группировка состояла из 18 плоскостей по 36 спутников в каждой. Запуски осуществлялись с космодромов Байконур, Восточный и из Гвианского космического центра.

В 2020 году Казахскому государственному академическому оркестру народных инструментов имени Курмангазы, Казахскому государственному академическому театру драмы имени М. Ауэзова, Казахскому государственному академическому театру оперы и балета имени Абая, Государственному академическому русскому театру драмы имени М. Лермонтова и Национальной библиотеке Республики Казахстан был присвоен статус «Национальный».

В 2020 году состоялась церемония открытия первого зимнего фестиваля «PHILHARMONIC NEW YEAR FEST 2020». Основной целью фестиваля является празднование юбилея Казахской государственной филармонии им. Жамбыла, ставшей духовным хранителем мировой классической и казахской народной музыки, пропагандирующей лучшие образцы музыкального искусства, а также проявление почтения и благодарности именитым деятелям, которые трудились в этом коллективе. На протяжении 85 лет филармония является одним из крупнейших культурных центров страны и историческим архитектурным зданием города Алматы.

В 2021 году состоялась официальная церемония открытия улицы имени казахского поэта, мыслителя и основоположника национальной литературы Абая Кунанбайулы, а также площади «Республика Казахстан» в аргентинском городе Росарио.

Мероприятия прошли в рамках побратимских отношений между городами Алматы и Росарио, установленных меморандумом, подписанным в ноябре 2019 года.

В 2021 году казахстанские писательницы Зира Наурзбаева и Лиля Калаус заключили договор с американским издательством Аmazon Publishing на издание трилогии о Бату.

«#ПриключенияБатуиЕгоДрузей — остросюжетные повести, в которых современные казахстанские дети оказываются в волшебном мире казахской мифологии.

Цель книг — увлечь детей чтением, казахской культурой, языком, занимательно рассказать об обычаях, регионах Казахстана, истории, достопримечательностях, местных легендах.

В 2023 году по инициативе Казахстана Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о провозглашении 2026 года Международным годом добровольцев в целях устойчивого развития. Инициатива о провозглашении Международного года волонтеров/добровольцев была озвучена Президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым с трибуны ООН в ходе общеполитических дебатов 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 2020 году. Казахстан выдвинул данную резолюцию совместно со странами-единомышленниками со всех регионов мира — Арменией, Боливией, Германией, Кенией и островным государством Кирибати. Соавторами данного документа выступили 54 страны-члена ООН.

В 2023 году в Назарбаев Университете (NU) состоялась торжественная презентация первого казахско-английского словаря издательства Oxford, разработанного Международным обществом «Қазақ тілі» по поручению Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. В мероприятии приняли участие исполняющий обязанности президента Университета Илесанми Адесида, министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек, депутат Мажилиса Парламента РК Иса Казыбек Жарылкасынулы, посол Великобритании в Казахстане Кэти Лич и президент международного общества «Қазақ тілі» Рауан Кенжеханулы. В ходе презентации было отмечено, что благодаря Oxford Qazaq Dictionary казахский язык присоединится к глобальному лингвистическому сообществу — в платформу Oxford Global Languages, самую распространенную и авторитетную словарную сеть в мире.

В 2024 году Сенат ратифицировал Соглашение между Правительствами Казахстана и Франции о функционировании группы Французского агентства развития в РК. Целью соглашения является определение правовых, налоговых и финансовых условий деятельности группы Французского агентства развития в Казахстане. Соглашением определен правовой статус и разрешенные виды деятельности Французского агентства развития в Республике Казахстан. Французское агентство развития выделило 945 тыс. евро в сфере здравоохранения, 1,3 млн евро в планы по озеру Балхаш, 2,4 млн евро в качестве грантов на образовательные мероприятия в школах региона Аральского бассейна.