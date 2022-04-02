19 человек заболели коронавирусом в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зарегистрировано 19 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

По регионам:

в городе Нур-Султане – 3,

в городе Алматы – 9,

в городе Шымкент – 1,

в Акмолинской области – 0,

в Актюбинской области – 0,

в Алматинской области – 1,

в Атырауской области – 0,

в ВКО – 1,

в Жамбылской области – 0,

в ЗКО – 0,

в Карагандинской области – 0,

в Костанайской области – 2,

в Кызылординской области – 0,

в Мангистауской области – 0,

в Павлодарской области – 2,

в СКО – 0,

в Туркестанской области – 0.

Всего в стране подтверждено 1 305 170 случая.