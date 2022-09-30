19 человек погибли в результате взрыва в образовательном центре в Кабуле

АММАН.КАЗИНФОРМ – По меньшей мере 19 человек погибли и десятки получили ранения в столице Афганистана в результате взрыва в образовательном центре в пятницу утром, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на CNN.

Взрыв бомбы смертником в образовательном центре в Кабуле унес жизни, по меньшей мере, 19 человек, большинство из которых, как считается, были молодые женщины.

Взрыв произошел в образовательном центре «Каадж» в районе Даште Барчи афганской столицы, где проживают преимущественно хазарейцы — представители этнического меньшинства, которое долгое время сталкивалось с притеснениями.

Студенты сдавали вступительный экзамен в университет в пятницу утром в 7:30 утра по местному времени, когда произошел первый взрыв, сообщил представитель полиции Кабула Халид Задран. Полиция сообщила, что по меньшей мере 19 человек погибли и 27 получили ранения.

Представитель Министерства внутренних дел «Талибана» Абдул Нафи Такор осудил нападение, сообщает BBC.

«Нападение на гражданские объекты доказывает бесчеловечную жестокость врага и отсутствие моральных норм», - заявил он.

Он также сообщил, что на месте находятся группы по обеспечению безопасности.

Сообщения о том, кто взял ответственность за нападение, не поступало.

За последние недели серия терактов в Кабуле унесла десятки жизней.

Ранее в этом месяце двое сотрудников российского посольства были в числе шести человек, погибших в результате взрыва смертника возле российского посольства в Кабуле, а в августе в результате взрыва в мечети во время вечерней молитвы погиб 21 человек и еще 33 получили ранения.





















Фото: cnn.com