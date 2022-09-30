19 человек погибли в результате взрыва в образовательном центре в Кабуле
Взрыв бомбы смертником в образовательном центре в Кабуле унес жизни, по меньшей мере, 19 человек, большинство из которых, как считается, были молодые женщины.
Взрыв произошел в образовательном центре «Каадж» в районе Даште Барчи афганской столицы, где проживают преимущественно хазарейцы — представители этнического меньшинства, которое долгое время сталкивалось с притеснениями.
Студенты сдавали вступительный экзамен в университет в пятницу утром в 7:30 утра по местному времени, когда произошел первый взрыв, сообщил представитель полиции Кабула Халид Задран. Полиция сообщила, что по меньшей мере 19 человек погибли и 27 получили ранения.
Представитель Министерства внутренних дел «Талибана» Абдул Нафи Такор осудил нападение, сообщает BBC.
«Нападение на гражданские объекты доказывает бесчеловечную жестокость врага и отсутствие моральных норм», - заявил он.
Он также сообщил, что на месте находятся группы по обеспечению безопасности.
Сообщения о том, кто взял ответственность за нападение, не поступало.
За последние недели серия терактов в Кабуле унесла десятки жизней.
Ранее в этом месяце двое сотрудников российского посольства были в числе шести человек, погибших в результате взрыва смертника возле российского посольства в Кабуле, а в августе в результате взрыва в мечети во время вечерней молитвы погиб 21 человек и еще 33 получили ранения.
Фото: cnn.com