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19 аппаратов компьютерной томографии действует в Жамбылской области

13 Августа 2021 06:35
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19 аппаратов компьютерной томографии действует в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Продолжается оснащение медицинской техникой учреждений здравоохранения Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации областного управления здравоохранения, с 2020 года в больницах и поликлиниках Жамбылской области значительно возросло число аппаратов компьютерной томографии (КТ). Если в минувшем году во всей Жамбылской области имелось 11 аппаратов КТ, то сейчас - 19.

«С августа прошлого года по сегодняшний день по области установлено и запущено еще восемь аппаратов компьютерной томографии, еще один готовится к запуску. Всего на сегодняшний день по области 19 КТ, из них четыре в районах области. Так что многим сельчанам нет необходимости ехать в город, чтобы сделать КТ», - пояснил руководитель управления здравоохранения акимата Жамбылской области Асет Калиев.

Он отметил, что в 2020 году в среднем в июне проводилось 45 исследований КТ в день, в июле - 80 в день и в августе - 21 в день.

«В этом году значительно возросло количество КТ-исследований. В июне было уже 218 в день, в июле - 420 и в августе - 521 в день. То есть примерно в пять раз, по сравнению с прошлым годом, возросло количество КТ-исследований», - рассказал Асет Калиев.

Напомним, что в 2020 году в Жамбылской области поставили задачу со временем оснастить компьютерной томографией все районы области.

Отметим, во время первой волны эпидемии COVID-19 в 2020 году врачи обнаружили, что у 45,5% зараженных пациентов не отмечалось клинических проявлений заболевания, коронавирусная инфекция развивалась бессимптомно. Компьютерная томография (КТ) легких на сегодняшний день признана основным методом диагностики вирусной пневмонии, достоверно и на ранних стадиях показывающим поражение легких. Поражение легких более чем на 50% считается опасным и требует госпитализации, особенно если пульсоксиметр показывает сатурацию (насыщение крови кислородом) менее 92 - 93%.



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#Жамбылская область   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Галина Скрипник

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