ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – 186 фактов перевозки скота и мяса без документов выявили в Павлодарской области. По разработанным облакиматом правилам сельхозживотные, передвигающиеся без сопровождающих, считаются безнадзорными и подлежат загону в места для временного содержания до выявления владельца, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«На территории области функционируют 146 загонов для временного содержания бродячего скота, при проведении мероприятий с начала года водворено 11 тысяч 437 голов бесхозного скота», - рассказали журналистам в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

Там отметили, что выявлено 186 фактов перевозки скота и мясной продукции без соответствующих разрешительных документов. За нарушения законодательства в области ветеринарии 156 человек привлечены к административной ответственности.

«Наряду с этим, за нарушения правил выпаса скота привлечено 1486 владельцев сельскохозяйственных животных, а также за нарушения правил движения иными участниками дорожного движения привлечено 69 правонарушителей», - заявили в ДП.

По информации правоохранительных органов, стражи порядка постоянно пресекают аварии на дорогах с участием бродячего скота, в том числе помещая их на специализированные штрафные стоянки и привлекая к административной ответственности их владельцев. Маслихат Павлодарской области ранее утвердил правила содержания животных на территории населённых пунктов региона. Согласно этим правилам сельскохозяйственные животные, передвигающиеся без сопровождающих лиц, считаются безнадзорными и подлежат загону в места для временного содержания до выявления владельца. Вместе с тем, при обнаружении безнадзорного или пригульного скота, сотрудники полиции отгоняют найденный скот в загон штрафной стоянки.

Напомним, ранее в Павлодарской области был оштрафован владелец гулявшего без присмотра близ дороги табуна лошадей. Скот пасся близ автотрассы Ленинский-Курчатов около села Басколь Майского района.