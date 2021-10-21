1844 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1844 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.

город Нур-Султан - 185,

город Алматы - 309,

город Шымкент - 52,

Акмолинская область - 146,

Актюбинская область - 43,

Алматинская область - 158,

Атырауская область - 48,

Восточно-Казахстанская область - 119,

Жамбылская область - 31,

Западно-Казахстанская область - 61,

Карагандинская область - 150,

Костанайская область - 123,

Кызылординская область - 35,

Мангистауская область - 14,

Павлодарская область - 186,

Северо-Казахстанская область - 151,

Туркестанская область - 33.

Всего в стране выявлено 923060 заболевших.