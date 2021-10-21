РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    08:00, 21 Октябрь 2021 | GMT +6

    1844 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1844 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.

    город Нур-Султан - 185,

    город Алматы - 309,

    город Шымкент - 52,

    Акмолинская область - 146,

    Актюбинская область - 43,

    Алматинская область - 158,

    Атырауская область - 48,

    Восточно-Казахстанская область - 119,

    Жамбылская область - 31,

    Западно-Казахстанская область - 61,

    Карагандинская область - 150,

    Костанайская область - 123,

    Кызылординская область - 35,

    Мангистауская область - 14,

    Павлодарская область - 186,

    Северо-Казахстанская область - 151,

    Туркестанская область - 33.

    Всего в стране выявлено 923060 заболевших.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная Минздрав РК
    Сейчас читают
    Сегодня, 17:39
    Карина Ибрагимова обеспечила себе медаль Азиады
    Сегодня, 17:24
    Не умею говорить «нет» - рекомендации психолога
    Сегодня, 16:48
    Более 100 тысяч доз вакцины против гриппа закупили в Акмолинской области
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!