1813 земельных участков получат очередники в ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – В ЗКО выделены 21,1 миллиарда тенге на строительство 17 многоквартирных домов и 139 жилых домов в сельской местности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Президент страны в Послании народу Казахстана подчеркнул, что социальное благополучие граждан тесно связано, прежде всего, с жилищным вопросом. В Западно-Казахстанской области активно строятся дома для жителей, как в рамках государственных программ, так и частными строительными компаниями. В текущем году в рамках государственной программы «Нұрлы жер» на строительство 17 многоквартирных жилых домов (2503 квартир) и 139 жилых домов (474 квартиры) в сельской местности выделены 21,1 миллиарда тенге. До конца 2020 года будут предоставлены 1083 квартиры за счет бюджетных средств очередникам и вкладчикам «Жилстройсбербанка». Это в 1,8 раза больше квартир, чем в прошлом году.

«Одним из крупных проектов, реализуемых в г. Уральске, является строительство нового микрорайона Акжаик. В настоящее время проведены инженерные сети, определены первые инвесторы в строительство жилых домов. С 2021 года в данном районе начнутся работы по строительству жилья. Это, в свою очередь, придаст новый импульс развитию строительной отрасли региона», – отметил аким области Гали Искалиев.

В Западно-Казахстанской области проводится работа по предоставлению земельных участков в г. Уральске и районах региона для строительства социальных частных домов, обеспеченных соответствующими коммуникациями.

«К примеру, в поселке Круглоозерное города Уральска завершился план детальной планировки на 1 141 участок. В следующем году, после проведения инженерно-коммуникационных сетей, начнем выдавать земельные участки очередникам. Также подготовлены 528 земельных участков в селе Федоровка Теректинского района и 144 земельных участка в Каратобинском районе. Эта работа позволит решить жилищный вопрос сельчан и снизить миграцию сельских граждан в областной центр», – подчеркнул Гали Искалиев.

Необходимо отметить, что последний раз земли под строительство жилья в черте областного центра предоставлялись гражданам, стоящим в очереди, только в 2011 году.

Активно строятся в регионе физкультурно-оздоровительные комплексы. В соответствии с поручением Президента страны, в целях обеспечения районных центров физкультурно-спортивными комплексами в регионе строятся 9 физкультурно-спортивных комплексов. До конца текущего года будут введены в эксплуатацию 3 физкультурно-оздоровительных комплекса. В следующем году начнется строительство еще 3 ФОКов.

«Что касается водообеспечения в регионе, то на водоснабжение 32 сел в регионе выделено 7,7 миллиардов тенге. По итогам года обеспеченность сельского населения централизованным водоснабжением возрастет до 88%. Также в текущем году планируется обеспечить голубым топливом 24 села в районах области. В результате доля обеспеченности населения области природным газом возрастет до 98,6%», – отметил аким области.